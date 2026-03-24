Programa estatal “Tu identidad es tu derecho” llegará a Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La directora del Registro Civil de Playa del Carmen, Luz Marinelly Carrillo Reyna, informó que el próximo 27 de marzo se llevará a cabo en este municipio la jornada del programa “Tu identidad es tu derecho”, impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, para acercar a la población servicios gratuitos y trámites registrales.

De acuerdo con la funcionaria, esta jornada es coordinada por la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres, mediante la Dirección General y la Oficialía Central del Registro Civil, y se desarrollará de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el parque Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en la colonia Colosio.

Carrillo Reyna destacó que, con el respaldo del gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado, este programa estatal llegará a Playa del Carmen para acercar servicios esenciales a la ciudadanía, evitar traslados a oficinas centrales y facilitar el acceso al derecho a la identidad.

Precisó que durante la jornada se ofrecerán servicios como expedición de copias certificadas de actas, correcciones administrativas de actas del estado de Quintana Roo, constancias de inexistencia de registro, registros de nacimiento ordinario y extemporáneo, regularización de actos registrales, captura de datos biométricos para la CURP, validación de actas, correcciones de CURP y asesorías jurídicas.

Asimismo, señaló que esta estrategia contribuye a reducir el rezago en materia registral, al brindar orientación y acompañamiento a las personas que requieren regularizar su situación y contar con certeza jurídica.

La directora del Registro Civil indicó que las y los interesados deberán acudir con copia de su CURP y copia de una identificación oficial (INE). Para mayor información, pueden consultar el portal oficial del Registro Civil de Quintana Roo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, y el Ayuntamiento de Playa del Carmen, fortalece el acceso de la población a su identidad legal, especialmente entre los sectores en situación de vulnerabilidad.