Inaugura Mara Lezama el centro de rehabilitación en Cozumel para atención integral a personas con adicciones

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COZUMEL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la apertura del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente (CRAADYR) en Cozumel, un espacio destinado a brindar atención integral a personas que enfrentan problemas de adicción.

El centro ofrecerá servicios médicos y psicológicos, desintoxicación, alimentación y alojamiento. También contará con acompañamiento para las familias y talleres de oficios, con el propósito de apoyar la recuperación y fortalecer los vínculos familiares.

La Gobernadora destacó la importancia de ayudar, de tender la mano, de apoyar a quien lo necesita. “Este es un hogar. Y que sea de esperanza para muchos más” afirmó la titular del Ejecutivo al expresar su solidaridad para cada uno de los internos, 24/7 para todas y todos.

Se informó que el proyecto recibió una inversión conjunta cuyos recursos se destinaron a consultorios, camas, servicios especializados y espacios para la capacitación, por lo que pidió que se pase la voz para que más personas se acerquen y se recuperen.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del presidente municipal José Luis Chacón, así como de los Padrinos del Centro, la Gobernadora señaló que la atención a las adicciones requiere la participación de las familias, las instituciones, la sociedad civil y el gobierno.