Salud de Quintana Roo alerta por contacto con zorra gris en Cancún siete días después del incidente

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CANCÚN.- La Secretaría de Salud de Quintana Roo emitió una alerta sanitaria para localizar a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera, ubicada en la Supermanzana 248 de Cancún, sobre la avenida Kabah, aunque el aviso fue difundido aproximadamente una semana después de que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, el encuentro con el animal silvestre ocurrió el sábado 3 de octubre de 2026, mientras que la advertencia a la población se hizo pública siete días después, situación que genera cuestionamientos sobre la oportunidad de las medidas preventivas ante posibles riesgos de transmisión de enfermedades.

La autoridad sanitaria solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a cualquier persona que haya tenido contacto físico con el ejemplar, así como a propietarios de mascotas que pudieran haber interactuado con él.

El llamado busca que quienes se encuentren en alguna de estas circunstancias reciban orientación médica y el seguimiento correspondiente, ante la posibilidad de exposición a enfermedades transmisibles entre animales y seres humanos.

Entre los principales riesgos asociados al contacto con fauna silvestre se encuentra la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse mediante mordeduras o por el contacto de saliva infectada con heridas o mucosas.

Sin embargo, la información difundida no establece que la zorra gris estuviera infectada ni confirma la existencia de casos de rabia relacionados con este incidente.

La preocupación radica en que, ante una posible exposición al virus, la valoración médica y la aplicación oportuna de medidas preventivas resultan fundamentales para evitar consecuencias graves.

Por ello, la Secretaría de Salud pidió que cualquier persona que haya tenido contacto con el animal se comunique al número de emergencias 911 o al teléfono 99 88 88 66 40, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Como alternativa, recomendó acudir directamente a la unidad médica más cercana para recibir atención y determinar si es necesario aplicar algún procedimiento preventivo.

La recomendación también está dirigida a quienes hayan observado que sus mascotas interactuaron con la zorra gris, debido a que el contacto entre animales domésticos y fauna silvestre puede representar un riesgo sanitario que requiere valoración especializada.

Uno de los aspectos que genera preocupación es el tiempo transcurrido entre el incidente y la emisión de la advertencia pública, pues los hechos fueron registrados desde el 3 de octubre y el llamado a posibles personas expuestas se difundió hasta aproximadamente una semana después.

Este intervalo resulta relevante porque, ante una exposición potencial a la rabia, la atención médica debe buscarse cuanto antes, sin esperar a que aparezcan síntomas.