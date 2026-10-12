Sheinbaum rechaza represión de protesta por agua en Guadalajara que dejó cerca de 50 detenidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el uso de la fuerza contra manifestantes que exigían agua de calidad en Guadalajara, Jalisco, luego de que una protesta fuera intervenida por elementos de seguridad y dejara cerca de 50 personas detenidas.

Durante su conferencia matutina de este lunes, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria consideró que las autoridades estatales deben explicar las circunstancias en las que se desarrolló el operativo, particularmente el uso de chorros de agua contra los participantes en la movilización.

Sheinbaum sostuvo que las demandas sociales deben atenderse mediante el diálogo y sin recurrir a medidas represivas, por lo que insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido durante la manifestación.

La protesta fue realizada por habitantes de Guadalajara que reclamaban soluciones a los problemas relacionados con la calidad y el suministro de agua para consumo humano, una situación que ha generado inconformidad entre sectores de la población de la zona metropolitana.

La presidenta señaló que, más allá de los acontecimientos registrados durante la movilización, la prioridad de las autoridades debe ser resolver las dificultades que enfrentan los habitantes de Jalisco para acceder al recurso en condiciones adecuadas.

“Lo más importante es que resolvamos el problema a los habitantes de Jalisco, y hay que ver de qué manera podemos ponernos de acuerdo para que sea así”, expresó.

La mandataria explicó que el Gobierno federal mantiene conversaciones con la administración estatal, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, para encontrar alternativas que permitan atender las necesidades de abastecimiento y mejorar las condiciones del servicio.

Sin embargo, reconoció que existen diferencias respecto al esquema de financiamiento planteado por el mandatario jalisciense para desarrollar las obras de infraestructura hidráulica que requiere la entidad.

Uno de los proyectos considerados es la construcción de un acueducto que conectaría la presa El Zapotillo con las redes de distribución de agua de Guadalajara, con el propósito de fortalecer el suministro a la zona metropolitana.

Sheinbaum informó que este lunes representantes del Gobierno de Jalisco sostendrían una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, para revisar las alternativas de financiamiento de esa obra.

Durante el encuentro se analizaría la propuesta presentada por la administración estatal, así como las condiciones necesarias para avanzar en el proyecto.

La presidenta indicó que el planteamiento del gobernador Pablo Lemus deberá ser evaluado por las autoridades federales y que, dependiendo de sus características, también podría requerir la aprobación del Congreso de Jalisco.

No obstante, dejó claro que su administración mantiene una postura contraria a la participación de capital privado en el financiamiento de este tipo de infraestructura hidráulica.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal no autorizará la privatización del suministro de agua ni esquemas de financiamiento mixto para las obras, al considerar que los proyectos destinados a garantizar el acceso al recurso deben ejecutarse con inversión pública.

La diferencia entre ambas administraciones se concentra, por tanto, en la manera de obtener los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura, aunque la presidenta aseguró que existe disposición para continuar las conversaciones y encontrar una solución.

La mandataria insistió en que las discrepancias sobre los mecanismos financieros no deben impedir que los gobiernos federal y estatal trabajen conjuntamente para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua.

En ese contexto, vinculó la necesidad de mantener el diálogo institucional con la atención de las demandas expresadas por los habitantes durante la protesta en Guadalajara.