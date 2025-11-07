Respuesta inmediata ante lluvias en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En cumplimiento a las instrucciones de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, implementó el Operativo Tormenta para atender los efectos de las lluvias registradas durante anoche y la madrugada de este jueves.

Las unidades de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizaron recorridos preventivos en diversas colonias, efectuando labores de limpieza de rejillas, pozos de absorción y alcantarillas, además de verificar niveles de agua en zonas de riesgo.

Durante las acciones, se brindó apoyo a un automovilista varado en una vialidad inundada y se cerró de manera preventiva la avenida 30 con calle 50 norte para evitar que otros vehículos quedaran atrapados. El Cuerpo de Bomberos también participó en las labores de apoyo, auxiliando a dos personas atrapadas dentro de un vehículo en la colonia Centro, una de las cuales requirió atención prehospitalaria básica, sin que se registraran lesiones graves.

El secretario de Protección Civil, Darwin Covarrubias destacó que estas acciones forman parte del trabajo preventivo permanente que se realiza bajo la instrucción de la presidenta municipal Estefanía Mercado, para salvaguardar la integridad y patrimonio de las familias playenses.

“Mantenemos un monitoreo constante y acciones coordinadas para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia derivada de las lluvias”, señaló Covarrubias.

Las lluvias son originadas por la presencia de un canal de baja presión al occidente de la Península de Yucatán y la afluencia de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe.

El gobierno de Playa del Carmen reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, subrayando que los trabajos preventivos continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.