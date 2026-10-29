Senado autoriza ingreso de 28 Navy SEAL armados para capacitar a personal de la Armada de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado autorizó el ingreso a México de 28 integrantes de los Navy SEAL de Estados Unidos, con armamento, municiones y equipo táctico, para capacitar a 87 elementos de la Armada de México entre el 29 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027.

El dictamen fue aprobado con 87 votos a favor y cinco en contra y enviado al Ejecutivo federal. La autorización corresponde al Evento SOF 19, denominado “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con personal de SEAL y UNOPES”.

Los instructores pertenecen al Equipo 4 de los Navy SEAL y tienen previsto arribar el 29 de octubre a la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, en una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La capacitación estará dirigida a integrantes del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, el Batallón de Fusileros Paracaidistas, el Batallón de Comandos Anfibios y la Unidad de Inteligencia Naval.

El programa incluye medicina táctica y atención de heridos bajo fuego, planeación de operaciones especiales, procedimientos de reacción a contacto, patrullaje urbano y rural, combate cercano en interiores y técnicas de abordaje de embarcaciones.

Las actividades se realizarán en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.

Al presentar el dictamen, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez sostuvo que el intercambio permitirá perfeccionar procedimientos y fortalecer la preparación individual y colectiva del personal naval mexicano.

Durante la votación se incorporaron cuatro sufragios favorables de Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, Lucía Trasviña Waldenrath y Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, así como de Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN.