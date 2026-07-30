INE prohíbe a ‘Alito’ Moreno llamar ‘narcopartido’ a Morena y ordena eliminar publicaciones

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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordena dejar de utilizar el calificativo de “narcopartido” para referirse a Morena y eliminar de sus redes sociales las publicaciones en las que emplea esa expresión.

Mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, el dirigente priista calificó la decisión como un acto de censura y sostuvo que restringe la libertad de expresión y la crítica política, al tiempo que, afirmó, el país enfrenta problemas relacionados con la violencia, la presencia del crimen organizado y la impunidad.

“Es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras, en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión”, escribió Moreno Cárdenas.

Acusa al INE de desviar sus prioridades

El líder del tricolor consideró que la resolución del órgano electoral deja de lado, desde su punto de vista, temas prioritarios como garantizar que los procesos electorales se desarrollen sin la intervención de grupos delictivos.

Asimismo, recordó que el PRI ha presentado desde 2021 denuncias sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, y afirmó que la determinación del INE no responde a esos señalamientos.

“La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan”, manifestó.

Anuncia impugnación

Moreno Cárdenas también cuestionó la actuación del instituto electoral al considerar que fijar límites sobre las expresiones de un dirigente político respecto al partido gobernante compromete la imparcialidad de la autoridad electoral.

Añadió que impugnará la resolución por las vías legales correspondientes y aseguró que continuará realizando sus señalamientos contra Morena.

El dirigente sostuvo que la decisión del INE no modifica las investigaciones ni los señalamientos que, según dijo, existen sobre presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales.

INE ordenó retirar publicaciones

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el uso del término “narcopartido” podría afectar la imagen y reputación de Morena, por lo que ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas eliminar de sus redes sociales las publicaciones en las que utiliza esa expresión.