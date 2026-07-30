Sheinbaum celebra resolución del INE contra el PRI

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dejar de utilizar el término “narcopartido” para referirse a Morena y eliminar de sus redes sociales las publicaciones que contienen ese calificativo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria consideró que la decisión refleja que el órgano electoral está ejerciendo las atribuciones que le corresponden.

Sheinbaum avala actuación del INE

Al ser cuestionada sobre la determinación del instituto, Sheinbaum respondió con un “¡Qué bueno!” y sostuvo que el INE debe garantizar que el debate político se desarrolle con base en información veraz.

“Me parece bien que el INE cumpla con su función porque tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político”, expresó.

INE ordenó retirar publicaciones

La resolución de la autoridad electoral instruyó al presidente nacional del PRI a dejar de emplear el calificativo de “narcopartido” para referirse a Morena y retirar las publicaciones difundidas en sus redes sociales donde aparece esa expresión.

Tras conocer la decisión, Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que la medida compromete la imparcialidad del árbitro electoral y adelantó que presentará una impugnación contra la resolución.