Inicia la credencialización de la Tarifa Social MOBI en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) informa el inicio de la primera etapa de credencialización de la Tarifa Social del Sistema de Movilidad para el Bienestar (MOBI), un proceso que permitirá a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad acceder a los beneficios tarifarios del nuevo sistema de transporte público que comenzará a operar en la Ruta Sian Ka’an–Las Américas de Chetumal.

Esta acción forma parte del proceso de modernización del transporte público que impulsa la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, mediante la incorporación de un sistema de pago electrónico más seguro, ágil, transparente y eficiente.

La Tarifa Social busca reducir barreras económicas y garantizar traslados dignos para quienes más lo necesitan, fortaleciendo la igualdad, la equidad y la inclusión mediante una política pública con sentido social que reconoce el derecho a la movilidad. El esquema contempla gratuidad para personas con discapacidad y una tarifa preferencial de 10 pesos para personas adultas mayores y estudiantes en Chetumal.

El director general del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, explicó que, una vez que entre en operación el sistema MOBI -cuyas unidades eléctricas continúan en fase de pruebas-, el pago electrónico será el único mecanismo de acceso al servicio en la Ruta Sian Ka’an–Las Américas, mediante la tarjeta MOBI, la aplicación móvil o tarjetas bancarias compatibles. En el caso de las personas beneficiarias de la Tarifa Social, será indispensable contar con su credencial personalizada para acceder a la tarifa preferencial o gratuita que les corresponda.

La credencialización iniciará el 6 de julio y se realizará de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, mediante cuatro módulos, dos temporales y dos permanentes.

Módulos temporales (del 6 al 24 de julio):

* Sistema DIF Quintana Roo (Avenida Andrés Quintana Roo y López Mateos, colonia Italia), donde se atenderá exclusivamente a personas adultas mayores.

* Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), en avenida Insurgentes, colonia Victoria, para la atención de personas con discapacidad.

Módulos permanentes (a partir del 6 de julio):

* Plaza Manatí, ubicada en Boulevard Bahía 301, zona centro de Chetumal.

* Centro de Operaciones MOBI, en la esquina de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

En ambos módulos permanentes se atenderá a personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Para las personas adultas mayores será necesario presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y credencial del INAPAM.

Las personas con discapacidad deberán presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y un documento expedido por la autoridad competente que acredite una condición permanente de discapacidad.

Las y los estudiantes, a partir de los seis años de edad, deberán presentar constancia de estudios vigente, comprobante de domicilio e identificación oficial para mayores de edad o CURP para menores de 18 años.

En todos los casos, el trámite será completamente gratuito y no será necesario agendar cita.

Rafael Hernández Kotasek señaló que esta credencial permitirá aplicar automáticamente los beneficios de la Tarifa Social cada vez que la persona usuaria aborde una unidad MOBI, eliminando trámites adicionales y garantizando un acceso más rápido, seguro y ordenado al transporte público.

Asimismo, destacó que el nuevo sistema de pago electrónico contribuirá a reducir el manejo de efectivo, disminuir los tiempos de abordaje, garantizar el cobro correcto de las tarifas, fortalecer la transparencia en la operación del servicio y generar información que permitirá mejorar continuamente la planeación y operación del transporte público.

Durante esta primera etapa se contempla atender a más de 12 mil personas beneficiarias potenciales, consolidando un sistema de movilidad más moderno, incluyente y con sentido social.

En los próximos días se darán a conocer las fechas, puntos de venta y establecimientos autorizados donde la población podrá adquirir la tarjeta MOBI para la tarifa general, así como los lugares habilitados para realizar recargas de saldo. Con ello, las y los usuarios contarán con diversas opciones para acceder al nuevo sistema de pago electrónico y utilizar el transporte público de manera rápida, segura y eficiente.

Con el inicio de la credencialización, el Gobierno del Estado, a través del Imoveqroo, continúa avanzando en la implementación del Sistema MOBI, una estrategia integral que transforma la movilidad en Chetumal mediante transporte público moderno, tecnología de pago electrónico y beneficios sociales que garantizan un servicio más justo, accesible y eficiente para todas y todos.