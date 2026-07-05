Lenia Batres propone que herencias y legados paguen impuestos en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, se pronunció a favor de que las herencias y los legados paguen impuestos y defendió que los recursos de las cuentas individuales de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos no deberían quedar exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por una decisión judicial.

En un artículo publicado este domingo en El Universal, la ministra retomó la discusión que sostuvo el Pleno de la Corte el pasado jueves, cuando la mayoría de los ministros rechazó un proyecto que proponía considerar gravables esos recursos.

Batres explicó que el debate giró en torno a si el dinero acumulado en una Afore y entregado a los beneficiarios tras el fallecimiento del trabajador debe recibir el mismo tratamiento fiscal que una herencia o un legado.

“Este jueves discutimos si los recursos provenientes de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, entregados a personas beneficiarias con motivo del fallecimiento de la persona trabajadora, se encuentran exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) por equipararse a ingresos por herencia o legado”, escribió.

La ministra recordó que la Ley del ISR establece una exención total para herencias y legados, mientras que en el caso de los retiros de las Afores únicamente contempla beneficios fiscales hasta determinados montos.

Sin embargo, señaló que la mayoría del Pleno resolvió equiparar ambos supuestos y determinó que los recursos entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos no deben pagar ese impuesto.

“El pleno de la Corte decidió prescindir de esta diferencia en el monto y acaba de considerar que cualquier retiro es equiparable a la herencia o legado, por lo que no debe pagar ISR”, expuso.

A partir de esa discusión, Batres planteó que México debería debatir nuevamente la posibilidad de gravar las herencias y los legados. Recordó que el país contó con este tipo de impuestos durante buena parte del siglo XX, hasta su eliminación en 1961.

También destacó que 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen impuestos sobre herencias o legados y sostuvo que estos mecanismos ayudan a reducir la concentración de la riqueza.

“El único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos”, afirmó.

Proyecto fue rechazado por la mayoría

La discusión en la SCJN surgió a partir de una contradicción de criterios entre tribunales federales respecto al tratamiento fiscal de los recursos acumulados en las cuentas individuales de las Afores cuando son entregados a los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida.

El proyecto fue elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien proponía establecer como jurisprudencia que dichos recursos sí debían pagar ISR, al considerar que no constituyen una herencia o legado, sino una prestación derivada de la legislación en materia de seguridad social.

Durante la sesión, Herrerías sostuvo que los recursos “no les son entregados por concepto de legado, sino, precisamente, por disposición de una ley de seguridad social”.

La propuesta fue rechazada por seis votos contra tres. A favor se pronunciaron Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Aunque inicialmente manifestó respaldo al proyecto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía modificó posteriormente su postura y votó en contra.

Tras esa decisión, el expediente fue returnado al propio Figueroa Mejía para la elaboración de un nuevo proyecto conforme al criterio mayoritario.

Posturas encontradas en la Corte

Durante el debate, Batres argumentó que el hecho de considerar injusta la legislación vigente sobre herencias no justificaba ampliar las exenciones fiscales previstas por la ley.

“Yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado”, expresó al señalar que quienes reciben esos recursos obtienen un patrimonio que no proviene de su propio esfuerzo y cuya exención contribuye a mantener desigualdades económicas.

En el mismo sentido, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo definir qué ingresos deben estar exentos del pago de impuestos.

Por el contrario, quienes integraron la mayoría consideraron que gravar los recursos de las Afores generaría una situación inequitativa.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que resulta contradictorio mantener exentas las herencias millonarias y, al mismo tiempo, cobrar ISR sobre los recursos acumulados por un trabajador durante toda su vida laboral.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que la cuenta individual pertenece al trabajador y que, tras su fallecimiento, debe entregarse a sus beneficiarios con un tratamiento similar al de un legado.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que exigir el pago del ISR en estos casos sería injustificado e inequitativo para las familias beneficiarias.

Con esta resolución, la Suprema Corte dejó sin efectos la propuesta para establecer jurisprudencia que obligara a cobrar ISR sobre los recursos de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos y mantuvo abierto el debate sobre la posible tributación de herencias y legados, tema que varios ministros consideraron corresponde resolver al Congreso de la Unión.