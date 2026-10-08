Inicia Mara Lezama celebración del 52 aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el izamiento de la Bandera de Quintana Roo en la explanada frente a Palacio de Gobierno, actividad con la que inició la conmemoración del 52 aniversario de la creación de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, acompañada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial.

La conmemoración tuvo un significado especial con la participación de 150 niñas, niños, jóvenes, instructores y coordinadores cívicos, quienes tuvieron un papel activo en los honores y en el izamiento de la Bandera Monumental de Quintana Roo. Con su presencia, las nuevas generaciones se sumaron a la celebración de una fecha que forma parte de la historia y la identidad de nuestro estado.

El 8 de octubre representa una fecha fundamental para las y los quintanarroenses. Hace 52 años, en 1974, Quintana Roo inició una nueva etapa de su historia como Estado Libre y Soberano; una historia que desde entonces se ha construido con el trabajo, esfuerzo y participación de generaciones de mujeres y hombres que han hecho de esta tierra su hogar.

Durante la ceremonia se rindieron Honores a la Bandera Nacional y representantes de los tres Poderes participaron en el izamiento de la Bandera del Estado de Quintana Roo, mientras la Banda de Música y el Coro del Estado acompañaron la entonación del Himno a Quintana Roo.

Posteriormente, se entonó el Himno Nacional Mexicano y se realizaron los honores correspondientes a las banderas Nacional y Estatal. Las agrupaciones de banda de guerra interpretaron la Marcha de Oro, con lo que se cerró el evento cívico.

Acompañaron a la Gobernadora el diputado Jorge Sanén Cervantes, con la representación del Congreso del Estado; el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, así como autoridades militares, presidentas y presidentes municipales, y público en general.