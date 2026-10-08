Sheinbaum frena especulaciones sobre candidatura presidencial de Omar García Harfuch en 2030

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó adelantar la discusión sobre posibles candidaturas presidenciales para 2030, luego de que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, mencionara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como uno de los perfiles que podrían participar en la próxima sucesión presidencial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que las declaraciones del legislador forman parte de las actividades de promoción política de los partidos y sostuvo que todavía falta mucho tiempo para el siguiente proceso electoral federal.

“Mucha grilla. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las declaraciones de Velasco y la posibilidad de que García Harfuch sea considerado para competir por la Presidencia de la República.

La jefa del Ejecutivo federal evitó respaldar las especulaciones sobre una eventual candidatura del funcionario y señaló que actualmente su responsabilidad se encuentra concentrada en las tareas de seguridad pública.

En ese sentido, afirmó que García Harfuch está “dedicado de tiempo completo a la seguridad”, por lo que descartó que su actividad dentro del Gobierno federal esté orientada hacia una aspiración electoral.

Sheinbaum también sostuvo que, hasta el momento, ninguno de los integrantes de su gabinete le ha planteado la intención de participar en una contienda electoral.

La presidenta insistió en que la elección de 2030 todavía se encuentra distante y que las responsabilidades de los funcionarios federales deben mantenerse enfocadas en las tareas que tienen encomendadas.

Sus declaraciones surgieron después de que Manuel Velasco destacara públicamente la popularidad de García Harfuch y lo mencionara entre los posibles perfiles para la sucesión presidencial.

El señalamiento del senador del PVEM colocó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las especulaciones sobre el próximo proceso de renovación del Poder Ejecutivo federal, pese a que aún no existe una definición formal sobre posibles aspirantes.

Frente a esos comentarios, Sheinbaum optó por marcar distancia respecto de las expresiones del legislador y reiteró que las actividades del secretario están dirigidas a atender las responsabilidades de seguridad del Gobierno de México.