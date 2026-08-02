Joaquín González asume dirigencia de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Movimiento Ciudadano (MC) designó a Joaquín González Castro como coordinador de la Comisión Operativa Provisional en Quintana Roo, en sustitución del diputado local José Luis Pech Várguez, con la encomienda de fortalecer la estructura partidista y preparar al instituto político para el proceso electoral de 2027.

El nombramiento fue aprobado durante la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano, realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, marcando el inicio de una nueva etapa para el partido en la entidad.

Con la llegada de González Castro, conocido en el ámbito político como “El Quino”, MC buscará reforzar su organización territorial, reorganizar sus estructuras municipales y consolidarse como una alternativa frente al bloque conformado por Morena, PVEM y PT.

Uno de los principales retos de la nueva dirigencia será fortalecer la presencia del partido en Othón P. Blanco, municipio donde Movimiento Ciudadano obtuvo uno de sus mejores resultados electorales en 2024.

En ese contexto, dentro del partido se considera que el relevo en la dirigencia fortalece el proyecto político encabezado en Chetumal por la regidora Lidia Rojas Fabro, quien podría convertirse nuevamente en la carta de MC para competir por la presidencia municipal de Othón P. Blanco en 2027.

Tras el nombramiento, Lidia Rojas fue una de las primeras figuras del partido en felicitar a González Castro y destacó su trayectoria en el servicio público.

“Creo firmemente que su experiencia y trayectoria seguirá fortaleciendo el trabajo en todo Quintana Roo, pero sobre todo en nuestra capital, nuestro querido Chetumal; es un honor aprender de usted y caminar con usted”, expresó.

La regidora también reconoció el trabajo realizado por José Luis Pech al frente del partido y afirmó que Movimiento Ciudadano mantendrá la unidad interna para consolidarse como una opción política en el estado.

Amplia trayectoria

Joaquín González Castro es abogado de profesión y cuenta con una larga trayectoria en la vida pública de Quintana Roo. Ha ocupado cargos en los tres poderes del Estado y en el ámbito federal, entre ellos presidente municipal de Benito Juárez, senador de la República, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado local, consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura y notario público.

Entre las aportaciones que se le atribuyen destacan el impulso a la justicia indígena y alternativa, la defensa de los límites territoriales de Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la participación en la fundación del club Pioneros de Cancún.

Su cercanía con Movimiento Ciudadano se remonta a la etapa en que el partido aún se denominaba Convergencia, organización a la que se incorporó por su relación con el fundador del instituto político, Dante Delgado.

Relevo tras el crecimiento del partido

González Castro sustituye a José Luis Pech Várguez, quien asumió la dirigencia estatal en 2022, luego de incorporarse a Movimiento Ciudadano tras abandonar Morena.

Durante su gestión, MC incrementó su presencia política en Quintana Roo y obtuvo resultados relevantes en las elecciones de 2024, especialmente en Othón P. Blanco, además de convertirse en el partido de oposición con mayor representación en los cabildos de municipios como Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Tulum y Othón P. Blanco.

Con este relevo, Movimiento Ciudadano inicia la reorganización de su estructura con la mira puesta en las elecciones de 2027, cuando estarán en juego la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de Quintana Roo.