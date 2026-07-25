Inicia una nueva etapa para la movilidad de Cancún con el Libramiento Vial de Carga Cancún Sur

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó el inicio de la construcción del Libramiento Vial de Carga Cancún Sur, mediante la prolongación de la avenida Huayacán, una obra estratégica que contará con una inversión de 3 mil 71 millones de pesos y que transformará la movilidad de la ciudad, fortalecer la conectividad regional e impulsar el desarrollo logístico de Quintana Roo.

“Hoy damos un paso histórico para transformar la movilidad de Cancún. Iniciamos la construcción del Libramiento Vial de Carga Cancún Sur” expresó la titular del Ejecutivo.

Durante un recorrido por el sitio, Mara Lezama informó que el proyecto contempla la construcción de 14.85 kilómetros de nueva infraestructura, integrada por una vialidad de 2 carriles por sentido, y será ejecutado por el cuerpo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La gobernadora enfatizó que el libramiento se convertirá en una nueva puerta de acceso a Cancún, al permitir que quienes transiten por la carretera federal 307 se incorporen directamente a la prolongación de la avenida Huayacán, a la altura del puente del hotel Moon Palace para hacer mucho más ágil y eficiente la movilidad, tanto de ingreso como de salida de la ciudad.

Precisó que, del total de la obra, 9.6 kilómetros corresponderán a la prolongación de la avenida Huayacán, mientras que los 5.25 kilómetros restantes conectarán directamente la estación de carga del Tren Maya, así como con el Distrito Financiero y el Tecnológico de Cancún, consolidando un corredor logístico y estratégico para el desarrollo de Quintana Roo.

El proyecto concluirá el próximo año y mejorará el flujo de miles de vehículos que circulan todos los días al momento de ingresar o salir de Cancún, en beneficio directo para la movilidad de miles de trabajadoras, trabajadores y también para quienes visitan nuestro estado.

Contempla una nueva vialidad de dos carriles por sentido, un puente, una glorieta y un distribuidor vial para que el tránsito sea ordenado y seguro. “Con este proyecto reduciremos tiempo de traslado, desahogaremos entre el 20 y el 30 por ciento del tráfico en horas pico y mejoraremos la conexión con el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Tren Maya y el recién inaugurado Puente Nichupté”, añadió.

“Estamos consolidando una red de movilidad moderna con visión de futuro y de la mano de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con proyectos que generan bienestar. Es dinero del pueblo que regresa al pueblo, porque la honestidad da resultados y esos resultados hoy se convierten en infraestructura con justicia social”, puntualizó Mara Lezama.

Asimismo, dejó claro que “en este gobierno las obras no se miden por los kilómetros que construimos, sino por el tiempo que le devolvemos a la gente, la movilidad que mejoramos y el bienestar que generan para las familias quintanarroenses”.