Invertirán 90 mdp para llevar servicios a colonias regularizadas de Cancún

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CANCÚN.- Colonias de Cancún que durante años carecieron de servicios básicos comenzarán a ser equipadas con infraestructura integral, tras la aprobación de una inversión cercana a los 90 millones de pesos destinada a zonas ya regularizadas como San Alfredo, en Rancho Viejo, y Diamante, en la Región 206.

El regidor Samuel Mollinedo, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, explicó que los proyectos incluyen pavimentación, construcción de banquetas, alumbrado público y sistemas de drenaje pluvial. Sin embargo, subrayó que previamente se realizaron trabajos esenciales como la introducción de agua potable y drenaje sanitario.

Indicó que el objetivo es evitar prácticas comunes en la ciudad, donde calles recién pavimentadas deben ser abiertas nuevamente para instalar servicios.

“Primero se atiende la infraestructura que no es visible y después la superficie, para garantizar que la inversión tenga resultados duraderos”, puntualizó.

Este esquema, denominado por las autoridades como intervención “de cero a cien”, ya se ha implementado en al menos 13 colonias, mientras que otras 15 se encuentran en proceso de incorporarse a este tipo de obras en los próximos años.

De acuerdo con datos del municipio, cada año se canalizan alrededor de 200 millones de pesos a través del Fondo de Infraestructura Social para atender asentamientos en proceso de regularización.

Además de la obra pública, el programa contempla la entrega de certeza jurídica a las familias. En los próximos días se prevé otorgar 500 escrituras, con lo que se alcanzaría un total cercano a mil 700 documentos entregados en más de 20 colonias.

No obstante, el rezago sigue siendo considerable: actualmente más de 115 colonias permanecen en proceso de regularización en la ciudad.

Uno de los focos más complejos es Alfredo V. Bonfil, donde se calcula que existen hasta 80 mil predios pendientes de regularizar. En esta zona, el avance depende de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y de acuerdos con el ejido.

Autoridades municipales reconocieron que el progreso en estos casos estará sujeto tanto a las negociaciones como a la disposición de los propietarios para integrarse al proceso de regularización.