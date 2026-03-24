Tarifa del agua en Quintana Roo ya supera los 200 pesos y sigue al alza

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Mientras continúa estancado el litigio entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakan por la concesión de los servicios de agua potable y drenaje sanitario en los municipios del norte del estado, de manera constante continúa el encarecimiento de la tarifa del servicio a los usuarios del estado, por lo que la tarifa mínima del consumo de agua para las familias ya rebasó el umbral de los 200 pesos mensuales y para muchos se acerca a los 300 pesos.

En febrero de este año, la Comisión de Agua Potable subió la tarifa mínima de agua potable para consumo doméstico a 203.46 pesos, por efecto de la aplicación del factor de incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Se trata de un incremento de 9 pesos en el lapso de un año, equivalente a 4.6 % sobre la tarifa mínima de febrero del 2025, que fue de 194.46 pesos, y con eso ya se ha acumulado un aumento total de 44.45 pesos en la tarifa del consumo doméstico durante la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El aumento además tiene acumulados el 30 % del incremento de la tarifa eléctrica, que suma el organismo a las facturas cada vez que ocurren, mismas que hicieron que el costo mínimo del agua para las familias iniciara el 2026 a 196.22 pesos, es decir, acumulando un alza de casi 2 pesos desde el incremento de febrero del 2025, hasta que en febrero del 2026 le aplicaron el alza anual de 7 pesos.

Por lo mismo, apenas pasado un mes con la nueva tarifa, para el mes de marzo de 2026 la CAPA ya le subió de nuevo, pues le aplicó el factor de 30 % del alza de los costos eléctricos del mes pasado, así que la tarifa mínima de agua aplicable este mes ya es de 203.50 pesos, misma que estará vigente hasta el 9 de abril.

Esta tarifa es la base del cobro del servicio de agua potable para los hogares en todo el estado, inclusive en los municipios donde el servicio lo presta la concesionaria Aguakan en proceso de expulsión, pues la CAPA le proporciona a la empresa las tarifas que debe cobrar cada mes y así lo hizo en el mes de febrero y marzo.

Con esto, la tarifa mínima de agua potable cobrada en Quintana Roo es de más del doble que la de Yucatán, donde es de 82 a 97 pesos mensuales para familias sin drenaje, dependiendo la zona, y sin aumentos desde el 2021.

Pero en las facturas todavía la CAPA le dice a las familias de Quintana Roo que deberían pagar 464.97 pesos por el consumo mínimo de agua mensual, pero el gobierno del estado les subsidia 261.51 pesos y por eso sólo les cobra 203.46 pesos.

Por esta última alza, a más de la mitad del quinquenio de Mara Lezama el costo mínimo del agua potable para las familias con rezago de servicios de drenaje de Quintana Roo ha subido casi 28 % de manera acumulada, pues al iniciar su gobierno, en septiembre del 2022, era de 159.01 pesos, pero desde entonces y hasta la fecha ya aumentó 44 pesos con 45 centavos.

Pero este impacto del alza es sólo para las familias sin drenaje sanitario, ya que sólo pagan el consumo de agua, aunque son la mayoría de los usuarios domésticos.

Para familias con drenaje sanitario el costo está por llegar a 300 pesos

El aumento es superior para los hogares que tienen el servicio de drenaje, ya que estas familias, además del agua, pagan cuotas adicionales por alcantarillado y saneamiento de 35 % y 5 % sobre su facturación del líquido, respectivamente, más IVA de los dos últimos conceptos, impuesto que sólo en Chetumal es del 8 %, mientras que para la mayoría del estado es del 16 %.

En febrero del 2025, a los hogares con drenaje la tarifa mínima por agua, drenaje, saneamiento e IVA le llegó a 278.46 pesos en Chetumal y a 284.68 pesos en el resto del estado, incluidos los municipios atendidos por Aguakan.

Con el alza del 2026, ahora en Chetumal la facturación mínima para los hogares con drenaje llegó en febrero a 291.35 pesos y para el resto del estado, desde Bacalar hasta Isla Mujeres, incluyendo los cuatro municipios donde continúa Aguakan, es de 297.86 pesos, es decir, casi 300 pesos mensuales, y para marzo subirá unos centavos más.

Esto es más del doble de la tarifa mínima que pagan los hogares con drenaje en Yucatán, que va de 123 a 145 pesos mensuales, sin alzas desde el 2021.

Con la combinación de cobros de agua, drenaje, saneamiento e IVA, un hogar con drenaje sanitario pagaba al inicio del actual gobierno, en septiembre del 2022, la cantidad mínima de 227.70 pesos en Chetumal en facturación total a la CAPA, mientras que los del resto del estado pagaron 232.79 pesos a la CAPA o a la concesionaria Aguakan.

En Quintana Roo los aumentos son automáticos, y por eso hoy estas familias en Chetumal pagan 63.65 pesos más que al inicio del gobierno de Mara Lezama en septiembre del 2022, y las del resto del estado, 65.07 pesos más, pues llevan aumentos acumulados de 27.95 % a igual que las familias sin drenaje.

Cabe mencionar que la tarifa mínima de consumo doméstico sólo se cobra a los hogares que consumen hasta 10 mil litros o menos al mes, mientras que a los usuarios que rebasen ese límite se les aplican tarifas mayores como cuota base, más otra cuota por cada mil litros que consuman sobre el límite menor del rango.

Pero las alzas de la tarifa de agua potable son constantes, y así seguirán porque el gobierno del estado de la 4T no pretende reformar la Ley de Cuotas y Tarifas, según la cual los cobros para el servicio de uso doméstico deben aumentar cada año conforme el aumento de la UMA, pero también deben subir cada vez que lo hagan las tarifas eléctricas que paga la CAPA.

Que no le interesa se demostró desde la XVII Legislatura del Estado, cuando se presentaron tres iniciativas de diputadas de Morena, una del PAN y una de ciudadanos que buscaban evitar que las tarifas del agua potable siguieran aumentando de manera automática, pero no fueron atendidas y fueron desechadas por caducidad legislativa el terminar su período de gestión.

Entre estas iniciativas estaban unas de Elda Xix Euán, entonces diputada local y hoy secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ) y aspirante a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, quien hizo campaña electoral prometiendo reformas para detener el alza de las tarifas de agua así como eliminar los abusivos cobros de adeudos, pero las dejó sin morir sin ser atendidas.

Lo anterior contiene un mensaje desalentador para las familias de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Alfredo V. Bonfil, Leona Vicario y Puerto Aventuras, pues las tarifas del agua potable y el drenaje no se reducirá aunque el gobierno del estado logre retirarle la concesión a la empresa Aguakan, pues sigue siendo ley aumentarlas de manera constante.