Sheinbaum aclara que cooperación de EU en academia de Querétaro requiere aval de gobierno mexicano

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que su gobierno no se opone a la cooperación internacional en materia de seguridad, pero advirtió que la participación de agencias de Estados Unidos en la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro deberá contar previamente con las autorizaciones establecidas en la legislación mexicana.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, explicó que el proyecto deberá ser presentado ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, además de cumplir con los procedimientos correspondientes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum sostuvo que el punto de discusión no es impedir la colaboración con Estados Unidos, sino garantizar que cualquier participación extranjera en asuntos de seguridad se realice dentro del marco legal.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley porque no puede ser que uno hable del Estado de Derecho y que después, a la hora de la hora, pues no cumpla con los requisitos”, expresó.

La mandataria indicó que el gobierno de Querétaro debe realizar las gestiones correspondientes ante la Cancillería y solicitar la autorización del GANSEG en caso de que la academia vaya a recibir apoyo del gobierno estadounidense.

La SRE confirmó que cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere el visto bueno previo de ese grupo. También precisó que acompaña a los gobiernos estatales y municipales durante estas gestiones.

Sheinbaum señaló que México mantiene una buena relación y colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y otros ámbitos, pero insistió en que tanto los gobiernos estatales como las autoridades estadounidenses deben respetar los procedimientos establecidos por las leyes mexicanas.

Como antecedente, informó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 fueron identificados nueve proyectos de cooperación entre el gobierno de Querétaro y agencias estadounidenses de aplicación de la ley.

Los nueve, aseguró, recibieron la aprobación del GANSEG. Ocho corresponden a proyectos para la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, la Academia Internacional de Capacitación Policial no se encuentra entre esos proyectos previamente autorizados, puntualizó la Presidenta.

La controversia surgió después de que el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, participaron el 2 de octubre en la colocación de la primera piedra de la academia.

La Cancillería informó que el 25 de septiembre recibió un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita de Johnson, programada para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”.

En ese documento, de acuerdo con la SRE, el gobierno estatal precisó que la visita no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia. Sin embargo, durante la visita se realizó el acto relacionado con la academia, proyecto que sí contempla cooperación en seguridad con un gobierno extranjero.

Sheinbaum sostuvo que la participación estadounidense en el proyecto no es una suposición, debido a que el propio secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro señaló durante el evento que la academia proporcionaría capacitación internacional especializada con agencias de Estados Unidos.

La Presidenta agregó que parte de esa capacitación estaría relacionada con temas como el narcotráfico, que involucran competencias federales.

Por ello, reiteró que la academia puede contar con participación de agencias estadounidenses, siempre que obtenga las autorizaciones correspondientes y se determine que la cooperación se encuentra dentro del marco constitucional y legal mexicano.

Tras la controversia, la Cancillería entró en contacto con el gobernador Mauricio Kuri. El subsecretario Roberto Velasco Álvarez ofreció acompañamiento institucional para realizar las gestiones necesarias ante las autoridades federales.