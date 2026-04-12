Invita Mara Lezama a descubrir Tamalcab, uno de los secretos naturales de Chetumal

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, realizó un recorrido por la isla Tamalcab, desde donde extendió una invitación a la población y visitantes para conocer este destino natural ubicado frente a la comunidad de Calderitas.

Durante su visita, la mandataria destacó que este sitio, situado a pocos minutos de la capital, se caracteriza por su entorno prácticamente intacto, así como por la tranquilidad y belleza de sus paisajes.

Explicó que el acceso a la isla puede realizarse en lancha, con un tiempo estimado de entre 10 y 20 minutos, dependiendo del punto de partida y la ruta elegida.

Entre los principales atractivos, señaló la posibilidad de observar delfines en su hábitat natural, una experiencia poco común en la región y que forma parte del valor ecológico del lugar.

La gobernadora subrayó que Tamalcab representa una de las zonas menos exploradas del sur del estado, donde el contacto con la naturaleza se mantiene como uno de sus principales atributos, ofreciendo recorridos tanto por su frente como por la parte posterior de la isla, donde el paisaje presenta características distintas.

Con esta promoción, indicó, se busca posicionar a la isla como una alternativa turística sustentable, capaz de atraer visitantes sin comprometer su entorno natural, consolidándola como un nuevo punto de interés en la región de Chetumal.