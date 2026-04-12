Trump amenaza a China con aranceles de 50% por presunto apoyo militar a Irán

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La crisis en la región escaló este fin de semana luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que impondrá aranceles de hasta 50% a China si se confirma que ese país brinda apoyo militar a Irán.

La declaración se da en un contexto de creciente tensión geopolítica, marcado por el estancamiento de las negociaciones nucleares y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

De acuerdo con reportes de inteligencia difundidos por medios estadounidenses, Pekín habría considerado el envío de sistemas portátiles de defensa antiaérea a Teherán, lo que podría modificar el equilibrio militar en la región. Sin embargo, autoridades chinas rechazaron las acusaciones y aseguraron no haber suministrado armamento a ninguna de las partes involucradas.

Pese a ello, Trump insistió en que cualquier implicación militar tendrá consecuencias económicas inmediatas, en momentos en que se prevé un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, para intentar mantener abiertos los canales diplomáticos.

Ormuz, punto crítico del conflicto

En paralelo, el mandatario estadounidense ordenó el inicio de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, con el argumento de presionar a Irán tras la falta de acuerdos en las conversaciones sostenidas en Islamabad.

La zona representa una de las rutas más importantes para el suministro global de petróleo, por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20% del crudo mundial. Su cierre, en respuesta a ataques previos, ha generado preocupación en los mercados internacionales.

Washington también anunció operaciones para despejar minas en la región y advirtió que responderá con firmeza ante cualquier agresión.

Negociaciones estancadas

El endurecimiento de las posturas ocurre tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, abandonó las negociaciones sin lograr avances.

Por parte de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, mantuvo una posición firme, evidenciando las diferencias en torno al programa nuclear y el control del estrecho.

Escenario de riesgo internacional

El contexto se ha agravado tras el derribo de un avión militar estadounidense, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre una posible transferencia de tecnología militar en la región.

En respuesta, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra para asegurar la navegación en la zona, mientras el Pentágono sostiene que estas acciones buscan garantizar el libre tránsito en aguas internacionales.

La advertencia de aranceles contra China refleja una estrategia más amplia de Washington, que combina presión económica con acciones militares para contener la crisis. En ese sentido, Trump sugirió incluso que Pekín podría optar por adquirir petróleo a Estados Unidos o a países aliados, en lugar de recurrir a Irán.

El panorama apunta a una posible internacionalización del conflicto, con implicaciones tanto económicas como de seguridad a escala global.