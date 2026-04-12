Rafael Marín se reúne con Mario Villanueva en Chetumal en visita personal

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CHETUMAL.- El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, sostuvo un encuentro con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, durante su reciente visita a la capital del estado.

Se trató de un encuentro de carácter personal, descrito como un reencuentro luego de varios años sin coincidir.

La visita estuvo marcada por un ambiente cercano, en el que ambos intercambiaron saludos y conversaron de manera directa, sin que mediara una agenda política.

Asimismo, Marín Mollinedo aprovechó la ocasión para interesarse por el estado de salud del exmandatario, quien en fechas recientes ha hecho públicas algunas complicaciones médicas.

La reunión se da en un contexto en el que el exfuncionario federal ha mantenido presencia en Quintana Roo, mientras que Villanueva Madrid continúa siendo una figura relevante en la historia política de la entidad, aunque actualmente se encuentra retirado de la vida pública.

Rafael Marín ha retomado actividades en distintos puntos del territorio estatal, en medio de la dinámica interna de Morena con miras a los próximos procesos electorales.