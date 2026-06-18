Invita Mara Lezama a vivir la pasión del fútbol en los Fut Fest del Caribe Mexicano

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CHETUMAL.- Para que todos y todas las quintanarroenses, así como visitantes y turistas, vivan y disfruten de la fiesta del Mundial, en todos los municipios el Gobierno del Estado habilitó espacios de convivencia familiar, recreación y construcción de paz, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo destacó que estos espacios estarán habilitados para que la ciudadanía siga las acciones del Mundial de Fútbol y participe en actividades recreativas organizadas por las autoridades estatales y municipales.

La Gobernadora destacó que el fútbol es una herramienta que fomenta la unión social y la convivencia familiar, por lo que se instalaron sedes Fut Fest en distintos puntos de la entidad para que la afición viva de manera colectiva la emoción del torneo internacional.

Estos se encuentran en la explanada de la bandera de Chetumal, el Malecón Tajamar de Cancún, Playa Centro de Isla Mujeres, la explanada municipal de Tulum, así como espacios públicos en Cozumel y Bacalar.

Mara Lezama señaló que el encuentro de México frente a Corea del Sur sería transmitido en estos puntos, donde se espera una importante participación ciudadana para respaldar al representativo nacional.

Asimismo, aprovechó la promoción de los eventos masivos para reiterar el llamado a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes, especialmente ante posibles casos de explotación o trata de personas.

La Gobernadora indicó que los Fut Fest forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas y culturales abiertas a toda la población.

Durante la emisión de este jueves, Mara Lezama destacó que Quintana Roo se mantiene como líder nacional en reducción de deuda per cápita, al disminuirla de más de 21 mil pesos por habitante en 2016 a menos de 10 mil pesos en el primer trimestre de 2026, lo que presenta una reducción superior a 11 mil pesos por habitante.

También informó avances del programa Vivienda para el Bienestar, que proyecta más de 86 mil viviendas en el estado; anunció nuevas ferias de atención del Infonavit; detalló la construcción y ampliación de hospitales en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Cancún e Isla Mujeres; y reportó la entrega de apoyos sociales durante una audiencia pública realizada en Puerto Morelos.

Además, presentó avances del transporte público sustentable en Chetumal con unidades eléctricas TARUK, las que ya están realizando pruebas sin pasajeros; informó de las rutas de las caravanas médicas móviles, jornadas de fumigación y nebulización en distintos municipios, así como programas educativos dirigidos a mujeres, entre ellos becas para estudiar inglés y concluir la preparatoria.