Inzunza se descarta para la gubernatura de Sinaloa y promete permanecer en el Senado hasta 2030

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SINALOA.- El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez afirmó que permanecerá en el cargo para el que fue electo hasta el año 2030 y reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, al difundir un mensaje en redes sociales en el que repasó diversos episodios de su trayectoria personal y profesional.

A través de la publicación, el legislador recordó sus orígenes en la zona serrana de Sinaloa y describió las actividades que desempeñó durante su juventud antes de iniciar su formación académica.

Relató que trabajó en labores agrícolas y ganaderas, desempeñándose como boyero, sembrador, jornalero y vaquero. Posteriormente, al trasladarse a Culiacán para estudiar la carrera de Derecho, señaló que contribuyó al financiamiento de sus estudios mediante empleos como estibador en una papelería y ayudante de taquería.

En su mensaje también destacó su paso por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como su trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado, institución a la que ingresó en 1996 y donde desarrolló una carrera de más de 20 años.

Durante ese periodo ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, recordó el legislador.

Inzunza Cázarez subrayó que fue electo senador para el periodo 2024-2030 con el respaldo de cerca de 700 mil ciudadanos sinaloenses, por lo que aseguró que cumplirá con la responsabilidad conferida por los votantes hasta el término de su mandato.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, expresó.

Asimismo, reiteró su compromiso con el movimiento político que gobierna el país desde 2018 y sostuvo que continuará desempeñando su labor legislativa desde el Senado de la República.

El posicionamiento concluyó con la frase “Siempre recto, nunca enderezado”, con la que el senador cerró su mensaje público.