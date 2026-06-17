Trump amenaza con reanudar bombardeos si Irán incumple acuerdo

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin al conflicto entre ambos países aún no constituye un acuerdo definitivo y aseguró que Washington podría retomar las acciones militares si considera que Teherán incumple los compromisos asumidos.

Durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, celebrada en el marco de la cumbre del G7 en Francia, Trump señaló que el documento actualmente representa únicamente una base de entendimiento entre las partes y que todavía está sujeto a revisión.

El mandatario estadounidense afirmó que, en caso de que Irán no respete lo pactado, Estados Unidos podría reanudar los bombardeos. Asimismo, sostuvo que el memorando contiene disposiciones estrictas, aunque reconoció que su contenido aún no ha sido divulgado públicamente.

Trump también rechazó versiones difundidas en medios de comunicación sobre la supuesta creación de un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares destinado a la reconstrucción de Irán. Según dijo, Estados Unidos no contempla realizar inversiones de ese tipo ni promoverlas entre sus aliados.

De igual forma, aclaró que el entendimiento alcanzado con Teherán no contempla un levantamiento inmediato de las sanciones económicas vigentes, al señalar que cualquier flexibilización dependerá del comportamiento futuro del gobierno iraní.

El presidente estadounidense sostuvo además que uno de los principales objetivos del acuerdo es impedir que Irán desarrolle armas nucleares, condición que, según afirmó previamente, quedó establecida de manera explícita en el memorando.

Las declaraciones se producen mientras representantes de ambos países se preparan para continuar las negociaciones en Suiza, donde está prevista la formalización del memorando y el inicio de una nueva etapa de conversaciones para definir los términos finales de un eventual acuerdo.