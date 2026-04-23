Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri como embajador en EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

La mandataria explicó que el nombramiento aún debe cumplir con el procedimiento diplomático correspondiente, incluido el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, por lo que apenas será enviado formalmente.

Sheinbaum destacó la trayectoria de Lazzeri, quien actualmente se desempeña como director de Nacional Financiera, y subrayó su experiencia previa en la Secretaría de Hacienda, donde trabajó con Rogelio Ramírez de la O.

Asimismo, resaltó que cuenta con una relación sólida tanto con el gobierno mexicano como con sus contrapartes en Estados Unidos, especialmente en temas económicos y comerciales, considerados prioritarios en la agenda bilateral.

La presidenta también señaló que, durante su gestión en Nacional Financiera, Lazzeri impulsó la apertura de más créditos y la creación de un fondo enfocado en innovación tecnológica.

Respecto a la salida de Esteban Moctezuma, la mandataria reconoció su desempeño al frente de la embajada, al calificar su labor como “excelente”. Añadió que continuará colaborando en temas específicos como transporte y sanidad, y adelantó que próximamente se dará a conocer su nuevo encargo dentro del gobierno.