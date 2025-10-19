Respalda Mara Lezama a estudiantes que competirán en la World Robot Olympiad 2025 en Panamá

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con la finalidad de fortalecer el talento de la juventud quintanarroense y promover la educación tecnológica e innovadora como base del progreso, la gobernadora Mara Lezama brinda su respaldo a la delegación que representará a México y a Quintana Roo en el Abierto de las Américas de la World Robot Olympiad 2025, a celebrarse en Panamá.

A todos ellos, y después de recorrer los proyectos que se someterán al Torneo, la gobernadora Mara Lezama acompañada del director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales les hizo saber que cuando una niña programa un robot o cuando un niño diseña una solución para un problema real, se activa algo muy poderoso: la seguridad de saber que sí pueden.

“Aprovechen este encuentro. Aprendan, compartan, colaboren. Equivóquense y vuelvan a intentarlo. Aquí se forjan capacidades que les van a acompañar toda la vida”, afirmó Mara Lezama.

La Gobernadora realizó la entrega de boletos de avión al primer equipo, “CHETUBOTS”, conformado por León Gabriel García León (11 años), Axel Gustavo Gómez Tuz (13 años) y Dylan Adryel Carrillo Castillo (12 años). Posteriormente, otorgó boletos al segundo equipo del Conalep 286 Cancún II, denominado “OOZMA KAPPA”, integrado por Lizandro Gómez Vera (19 años), Michell Peralta Reyes (17 años) y Gabriel Alejandro Escamilla Barahona (17 años).

La competencia se llevará a cabo este 19, 20 y 21 de octubre de 2025, en Panamá, donde los participantes demostrarán sus habilidades en diseño, programación e innovación tecnológica a través de distintos retos de robótica.

Este evento reunirá a equipos de todo el mundo, con el objetivo de fomentar el aprendizaje científico y el intercambio cultural entre jóvenes talentos.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, destacó que eventos como éste fortalecen la formación integral de las y los estudiantes y posicionan a Quintana Roo como un referente en la promoción de la educación STEM, forjando nuevos talentos que contribuirán al desarrollo científico, tecnológico y social del estado y del país.