Obras de Barrio Mágico arrancarán en septiembre con inversión de 116 millones

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CHETUMAL.- La primera etapa del proyecto de imagen urbana del Barrio Mágico de Chetumal comenzará en septiembre, una vez concluido el proceso de licitación que será lanzado durante agosto, informó el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la planeación realizada por la Secretaría de Turismo (Sedetur) y la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), la convocatoria para la licitación será publicada a principios de agosto y el procedimiento concluirá a finales del mismo mes, con el objetivo de iniciar los trabajos a mediados de septiembre.

La primera fase contempla una inversión cercana a los 116 millones de pesos y tendrá una duración estimada de seis meses, por lo que se prevé que las obras concluyan entre finales de marzo y principios de abril de 2027.

Rehabilitarán el antiguo Teatro Ávila Camacho

Como parte del proyecto, se rehabilitará el antiguo Teatro Ávila Camacho para convertirlo en un corredor cultural con locales comerciales, donde visitantes y habitantes podrán disfrutar de alimentos, bebidas y espacios de convivencia.

Además, se construirá un foro techado con capacidad para entre 250 y 300 personas, equipado con un escenario para la realización de presentaciones artísticas, obras de teatro, proyecciones de cine y eventos culturales.

El objetivo, explicó Eljure Terrazas, es crear un nuevo punto de encuentro para las familias chetumaleñas y contribuir a la revitalización del Centro Histórico mediante una oferta permanente de actividades culturales y recreativas.

Preparan las siguientes etapas

El subsecretario indicó que, por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama, la Sedetur y la SEOP ya elaboran los proyectos ejecutivos de la segunda y tercera etapa del Barrio Mágico.

Precisó que la intención es dejar concluida la planeación para que la siguiente administración estatal pueda dar continuidad al proyecto sin retrasos y completar la transformación urbana prevista para esta zona emblemática de la capital de Quintana Roo.