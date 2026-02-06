José Antonio Meade asume presidencia del Consejo de Administración de HSBC México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade Kuribeña fue designado como nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México, informó la institución financiera mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El nombramiento es efectivo desde el pasado 3 de febrero de 2026. Con este movimiento, Jorge Arce deja la presidencia del Consejo, cargo que ocupaba desde 2022, aunque permanecerá como consejero ejecutivo y continuará desempeñándose como director general del banco, puesto que ocupa desde febrero de 2020.

La designación de Meade se formalizó durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de febrero, en la que también se aprobó y aceptó la renuncia de Arce como presidente del Consejo de Administración, de acuerdo con la información publicada en la BMV.

Tras estos cambios, el Consejo de Administración de HSBC México quedó integrado por José Antonio Meade Kuribeña, Jorge Arce y Guillermo Roberto Colquhoun como consejeros, mientras que el grupo de consejeros independientes está conformado por Claudia Jañez Sánchez, Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas, Andrés Eugenio Sucre Pulido y Vanessa Rubio Márquez.

Asimismo, Lorena Margarita Cárdenas Costas fue ratificada como consejera suplente independiente.