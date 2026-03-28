Juez ordena captura de exgobernador de Michoacán por operativo de 2017

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MORELIA.- Un juez giró 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, el exsecretario de Seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, Aureoles enfrenta acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivadas de un operativo policial realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.

En ese contexto, comuneros purépechas mantenían retenidos vehículos de carga como medida de presión ante un conflicto agrario con habitantes de Capacuaro, en Uruapan. Durante la intervención de la Policía Estatal, se registró un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de un agente y cuatro civiles indígenas, entre ellos un menor de edad, quienes presuntamente habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial.

Las autoridades señalan que el exmandatario, entonces militante del PRD, habría ordenado el despliegue del operativo a través de su secretario de Seguridad.

Además, Aureoles y Corona Martínez son buscados desde 2023 por otras investigaciones relacionadas con un presunto desfalco millonario, vinculado a la construcción de cuarteles de la Policía Estatal con sobrecostos durante la administración 2015-2021.

Por este caso, la Fiscalía estatal ya detuvo a varios exfuncionarios, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad Pública.

Las nuevas órdenes de captura refuerzan las investigaciones en torno a uno de los casos más graves de presuntas violaciones a derechos humanos en la entidad.