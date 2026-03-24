Justicia alcanza a exgobernador de Baja California por polémico contrato

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CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.

La audiencia se llevó a cabo en la sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, donde inició la mañana del lunes y concluyó este martes. Durante la diligencia, el Ministerio Público sostuvo que el exmandatario instruyó a funcionarios de su administración a trasladarse a Nuevo León para negociar con la empresa Next Energy la instalación de una planta fotovoltaica y la firma de un contrato a largo plazo.

De acuerdo con la acusación, Bonilla promovió modificaciones legales y autorizó dicho acuerdo, lo que habría generado un compromiso financiero para el estado.

Por su parte, la defensa argumentó que el pago de 123 millones de pesos no se efectuó durante su gestión y cuestionó la consistencia de las pruebas presentadas, calificándolas como insuficientes.

El propio exgobernador morenista ha señalado públicamente que el proyecto de la planta en Mexicali nunca se concretó, pese a haber encabezado el acto de colocación de la primera piedra en el sitio donde se planeaba la obra.

La actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, decidió cancelar el proyecto tras detectar la falta de permisos federales y el riesgo de comprometer recursos públicos por hasta 37 mil millones de pesos a lo largo de 30 años.

Fue a partir de esta situación que el gobierno estatal presentó una denuncia, al confirmar que la planta no se construyó, lo que dio pie a la investigación identificada con el Número Único de Caso 02-2022-06977.

El proceso judicial también alcanza a exfuncionarios de la administración de Bonilla, quien en varias ocasiones logró posponer su comparecencia, acumulando 13 diferimientos antes de que finalmente se le formulara imputación el pasado 19 de marzo.

Este caso ha tenido un impacto relevante en el ámbito político de Baja California, al tratarse de uno de los proyectos más controvertidos en años recientes: una iniciativa de energía renovable que derivó en un compromiso financiero de gran escala sin llegar a concretarse.