Kenia OS hizo vibrar a más de 45 mil jóvenes en el 33 aniversario de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Ante una multitud de más de 45 mil jóvenes, la cantante Kenia OS convirtió el Recinto Ferial en una auténtica fiesta musical al encabezar el concierto estelar por el 33 aniversario de la creación del municipio.

Antes de subir al escenario, la presidenta municipal Estefanía Mercado saludó a la artista en su camerino, le dio la bienvenida a Playa del Carmen y le deseó éxito en su presentación. Posteriormente, la alcaldesa disfrutó del espectáculo junto con miles de asistentes que abarrotaron el recinto ferial para celebrar una noche de música, alegría y convivencia familiar.

La juvenil artista sinaloense hizo vibrar al público que se dio cita horas antes para presenciar un espectáculo cargado de energía, efectos visuales y una selección de los éxitos que la han consolidado como una de las máximas exponentes del pop urbano mexicano.

El público bailó y coreó temas como “Malas Decisiones”, “Llévatelo”, “Mi Salida Contigo”, “Por Dentro”, “AyMami”, “Belladona”, “Una y Otra Vez”, “Jackpot”, “Mi Salida Contigo”, “Kitty”, “Mamita Rica”, “Tú y Yo X Siempre”, “Ruleta Rusa”, “Llévatelo”, “Toketeo”, “Bonita”, “La Invitación”, “Ojo X Ojo”, “Flores”, “Mentiroso”, y “Tommy & Pamela”, canción que grabó con Peso Pluma y que se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de su carrera.

La presentación de Kenia OS fue uno de los eventos más esperados del programa conmemorativo por el aniversario del municipio y reunió a familias, turistas y seguidores provenientes de distintos puntos de Quintana Roo y de la Península de Yucatán.

A lo largo de su carrera, la cantante ha acumulado millones de reproducciones, certificaciones de oro y platino, además de reconocimientos nacionales e internacionales. Su propuesta musical fusiona pop latino, R&B latino, reguetón y sonidos urbanos, una combinación que le ha permitido conectar con una nueva generación de seguidores.

Previo al concierto, la multitud disfrutó de un espectacular show de drones que iluminó el cielo con figuras y efectos visuales, ofreciendo un momento único que elevó el ambiente festivo y anticipó la presentación estelar de la noche.

Con este concierto multitudinario, el gobierno que encabeza Estefanía Mercado cerró una de las jornadas más emblemáticas de los festejos por el 33 aniversario de Playa del Carmen, reafirmando su compromiso de impulsar actividades culturales, artísticas y de sano esparcimiento que fortalecen la convivencia social y consolidan al destino como sede de grandes eventos artísticos y culturales.