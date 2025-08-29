Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senado en sustitución de Fernández Noroña

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al inicio de la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República se eligió por unanimidad a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez como próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en reconocimiento a su amplia trayectoria política y social.

Laura Itzel Castillo, es hija del emblemático líder de la izquierda mexicana, Heberto Castillo; y sustituye a Gerardo Fernández Noroña, quien concluye su periodo como presidente del Senado el próximo fin de semana.

Una vez que la bancada mayoritaria eligió a su propuesta para ser la nueva presidenta del Senado, será en la sesión preparatoria del próximo domingo 31 de agosto, cuando el Pleno de la Cámara de Senadores vote para elegir a Castillo, quien estará al frente de dicho cargo por un año.

La propuesta fue presentada por el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien destacó que Castillo Juárez “cuenta con un trabajo propio, reconocido y sólido, por lo que representa con dignidad la conducción de los trabajos legislativos”.

La votación contó con la participación de senadoras y senadores presentes, alcanzando quórum legal. Asimismo, la bancada morenista definió por unanimidad a tres integrantes más de la Mesa Directiva: Verónica Camino Farjat, vicepresidenta; Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria; y María Martina Kantún Can, secretaria.

Al agradecer la confianza de su bancada, la senadora Laura Itzel Castillo afirmó que asumirá la presidencia con compromiso, institucionalidad y sin claudicar a sus principios.

“En este segundo año de nuestra legislatura tenemos que seguir avanzando para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, hacia la constitución del Estado Constitucional del Bienestar. Les digo con toda convicción que no les voy a fallar, que pondré todo mi empeño en el trabajo legislativo, con institucionalidad, pero sin claudicar en mis principios ni en la lucha de la izquierda en este país”, expresó.

La senadora también manifestó su solidaridad con el legislador Gerardo Fernández Noroña tras las agresiones sufridas recientemente por legisladores priístas, y subrayó que Morena está firme para enfrentar los embates de la derecha.

Finalmente, recordó que el próximo 1 de septiembre, con la toma de protesta del nuevo Poder Judicial tendrá lugar un acto fundamental no solo para el Senado, sino para México: “Como decíamos en las marchas: firmes ante lo que venga”, destacó.

Con este proceso democrático y unitario, Morena arranca su plenaria reafirmando que “es tiempo de mujeres”, y consolidando un liderazgo colectivo que guiará los trabajos del próximo periodo ordinario de sesiones.

Fuente: Excélsior