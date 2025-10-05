Niegan amparo a exmando de la Semar vinculado a red de huachicol fiscal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, negó el amparo solicitado por el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, dejando el camino libre para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute su detención en cualquier momento.

El militar, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, es señalado por su presunta participación en una red de corrupción ligada al “huachicol fiscal”, dedicada al tráfico y desvío de recursos en operaciones relacionadas con hidrocarburos.

Farías Laguna había promovido un juicio de amparo para evitar ser detenido y enfrentar prisión preventiva oficiosa, pero la jueza consideró infundados sus argumentos. Aunque contaba con una suspensión temporal, el beneficio perdió vigencia luego de que el contralmirante no se presentara a su audiencia inicial el pasado 1º de octubre, alegando que la FGR había entregado un expediente incompleto.

La diligencia fue reprogramada para el 20 de octubre, pero con esta nueva resolución judicial, la protección queda sin efecto y su detención puede ejecutarse en cualquier momento.

Farías Laguna forma parte de una amplia investigación de la FGR que busca desarticular una presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina (Semar), por la cual ya han sido detenidos 14 implicados, entre ellos altos mandos como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como funcionarios aduanales y representantes de empresas privadas.

La captura del contralmirante sería considerada clave para el avance de la indagatoria que pretende esclarecer los nexos entre mandos navales y el desvío de recursos mediante operaciones de hidrocarburos.