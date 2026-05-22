Lidera Quintana Roo la inversión extranjera y turística en la Península

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CANCÚN.- Quintana Roo se consolidó como el principal destino de Inversión Extranjera Directa (IED) en la Península de Yucatán durante los últimos años, al captar 9 mil 661.6 millones de dólares entre 2020 y 2025, muy por encima de Yucatán y Campeche, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía.

Los datos federales revelan que la entidad quintanarroense registró un crecimiento sostenido en la llegada de capital extranjero. Mientras en 2020 recibió apenas 173.1 millones de dólares, para 2021 la cifra aumentó a 770.9 millones y posteriormente continuó al alza con mil 322.6 millones en 2022, 2 mil 347.3 millones en 2023, 2 mil 424.4 millones en 2024 y 2 mil 623.3 millones de dólares durante 2025.

En contraste, Yucatán acumuló 3 mil 589.7 millones de dólares en el mismo periodo, aunque con variaciones importantes año con año. La entidad pasó de captar 419.6 millones de dólares en 2020 a 274.5 millones en 2021; posteriormente alcanzó su punto más alto en 2022 con mil 595.4 millones de dólares, pero después descendió a 619.6 millones en 2023, 425.9 millones en 2024 y 254.7 millones en 2025.

Por su parte, Campeche se ubicó como la entidad peninsular con menor captación de inversión extranjera, al sumar 2 mil 242 millones de dólares entre 2020 y 2025. Sus cifras también mostraron altibajos: 406.3 millones en 2020; 554.1 millones en 2021; 292.2 millones en 2022; 99.8 millones en 2023; 811.4 millones en 2024 y apenas 78.2 millones de dólares en 2025.

La Secretaría de Economía define la Inversión Extranjera Directa como aquella que busca generar relaciones económicas de largo plazo entre inversionistas extranjeros y el país receptor, con potencial para impulsar empleo, captar divisas, fomentar exportaciones y promover transferencia tecnológica.

Quintana Roo lidera inversión turística nacional

A este panorama se suma que Quintana Roo también encabeza la inversión turística programada en México durante el primer cuatrimestre de 2026.

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó recientemente que la entidad concentra el 20 por ciento del total nacional de inversión turística, seguida de Nayarit con 19 por ciento, Jalisco con 12 por ciento y Baja California Sur con 9 por ciento.

La funcionaria detalló que, al primer cuatrimestre de 2026, la cartera nacional de inversión turística suma 773 proyectos distribuidos en las 32 entidades federativas, con una inversión superior a los 42 mil 452 millones de dólares.