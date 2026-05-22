Morena propone anular elecciones por intervención extranjera

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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para anular elecciones federales y locales cuando se compruebe la intervención de actores extranjeros en los procesos electorales del país.

La propuesta será discutida durante el próximo periodo extraordinario de sesiones, donde también se prevé analizar la iniciativa presidencial relacionada con ajustes a la elección judicial.

De acuerdo con el planteamiento del legislador morenista, actualmente la legislación electoral únicamente contempla tres causales de nulidad: rebase de gastos de campaña, compra de cobertura informativa y utilización de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, advirtió que no existe una figura específica para sancionar posibles injerencias extranjeras.

La iniciativa señala que prácticas como financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital o ciberataques podrían representar riesgos para la soberanía y la independencia política del país.

Por ello, Monreal propone modificar el artículo 41 de la Constitución para establecer como causal de nulidad electoral la intervención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros con la intención de influir en las preferencias ciudadanas o alterar los resultados electorales.

Entre las conductas consideradas como amenazas a la soberanía nacional en materia electoral se incluyen:

– Financiamiento ilícito extranjero.

– Propaganda y difusión sistemática de desinformación.

– Manipulación digital y ciberataques.

– Intervención de gobiernos u organismos extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas o partidos.

– Presiones políticas, económicas, diplomáticas o mediáticas orientadas a modificar la voluntad popular.

– Acciones que vulneren el territorio nacional o busquen alterar el orden constitucional y democrático.

La propuesta también contempla que los tribunales electorales puedan valorar cualquier otra conducta que comprometa la soberanía nacional o afecte la libertad y autenticidad del voto.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requerirá el respaldo de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.