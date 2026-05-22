Mara Lezama fortalece promoción en Texas del Caribe Mexicano de cara al Mundial de Fútbol

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HOUSTON, Texas.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo en Houston con la cónsul de México, María Elena Orantes López, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del Caribe Mexicano y avanzar en proyectos vinculados al Distrito Financiero de Quintana Roo.

Durante el encuentro se analizaron estrategias para consolidar la presencia de Quintana Roo en Texas, considerado uno de los mercados más importantes para el turismo de la entidad, además de reforzar la vinculación institucional y económica con esta región de Estados Unidos.

La mandataria estatal explicó que también se abordaron temas relacionados con el desarrollo del Distrito Financiero, particularmente en materia energética, como parte de los proyectos de crecimiento económico impulsados para Quintana Roo.

Por su parte, la cónsul María Elena Orantes destacó que más de 2 millones 200 mil mexicanas y mexicanos radican actualmente en Texas y que Cancún y el Caribe Mexicano se mantienen entre las principales referencias turísticas de México para esa comunidad, gracias a su conectividad aérea y posicionamiento internacional.

Mara Lezama subrayó que Houston y Dallas representan actualmente dos de los principales mercados emisores de turistas estadounidenses hacia Quintana Roo, por lo que calificó esta visita como estratégica para ampliar la promoción del Caribe Mexicano en territorio texano.

Asimismo, resaltó que Cancún tendrá un papel relevante rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, al consolidarse como uno de los principales hubs de entrada para visitantes internacionales debido a su conectividad con distintas sedes mundialistas.

En ese contexto, señaló que Houston, al ser una de las ciudades sede del Mundial 2026, representa una plataforma clave para impulsar alianzas y estrategias conjuntas que permitan atraer a más visitantes hacia los destinos turísticos de Quintana Roo.

De acuerdo con cifras del sector turístico, durante 2025 el Caribe Mexicano recibió alrededor de 1.1 millones de visitantes provenientes de Texas, lo que representó el 15.4 por ciento del turismo estadounidense que arribó al estado.

Dallas y Houston se consolidaron como las principales ciudades emisoras de turistas hacia Quintana Roo, mientras que Austin y San Antonio también registraron un crecimiento importante en el flujo de viajeros hacia los destinos del Caribe Mexicano.