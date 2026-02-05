Reconoce el PRI detención de presunto narcopolítico morenista en Jalisco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció la actuación del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal tras la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, e integrante de Morena, señalado por presuntos actos de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, así como por su posible vínculo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró relevante la detención, aunque señaló que se trata de casos que, afirmó, fueron permitidos por el propio gobierno de Morena.

“Cuando se detiene a un presunto narcopolítico siempre es importante, aunque llegue tarde y aunque sean casos que el propio gobierno de Morena dejó crecer. Cuando la autoridad actúa contra quienes se aliaron con el crimen organizado, se manda una señal clara, necesaria y contundente, que se reconoce”, expresó.

Moreno Cárdenas destacó la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fuerzas federales en el operativo realizado en Jalisco, y recordó que junto con el alcalde fueron detenidos tres funcionarios de su administración, también señalados por presuntos delitos de extorsión y corrupción.

Ante ello, el dirigente priista exigió cero impunidad y subrayó la necesidad de depurar a los gobiernos de funcionarios vinculados con actividades delictivas.

“México necesita gobiernos limpios y con carácter. Sacar al crimen organizado de la política es una urgencia nacional si de verdad se quiere pacificar al país”, concluyó.