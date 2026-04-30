Rocha Moya asegura estar tranquilo y con respaldo de Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CULIACÁN.– “Estamos tranquilos; trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada”, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya al referirse a las acusaciones en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

En entrevista en Culiacán, el mandatario estatal aseguró que ya abordó el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que cuenta con su respaldo, aunque evitó dar detalles sobre la conversación.

Rocha Moya sostuvo que permanecerá en el estado cumpliendo con sus funciones: “trabajando aquí, entrando y saliendo, yendo a desempeñar mi trabajo diario de gobernador”.

Sobre la información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, el gobernador indicó que conoció el tema a través de los comunicados públicos y no por una notificación oficial directa.

También señaló que, hasta el momento, no ha recibido información oficial sobre una posible cancelación de su visa por parte del gobierno estadounidense.

Horas antes, el mandatario rechazó en redes sociales “categórica y absolutamente” los señalamientos en su contra, atribuidos a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que “carecen de veracidad y fundamento” y que serán desmentidos.

Asimismo, consideró que las acusaciones forman parte de una estrategia contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que también representan un intento de vulnerar la soberanía nacional.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y continuar con sus actividades, al reiterar que su administración seguirá enfocada en atender los problemas del estado.