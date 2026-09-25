Mara Lezama celebra con estudiantes y docentes 40 años del Tecnológico de Cancún

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CANCÚN.– El Instituto Tecnológico de Cancún conmemoró su 40 aniversario con un acto académico e institucional encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien reconoció la trayectoria de esta institución y su contribución a la formación de profesionistas y al desarrollo de Quintana Roo.

Durante la jornada y con la presencia del secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México, Marco Polo Mendoza Otero, la Gobernadora participó en la celebración que reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados y representantes de distintos sectores, en un encuentro que permitió destacar la vinculación entre la comunidad educativa, el Gobierno del Estado y los sectores productivos.

“Mi felicitación, mi reconocimiento a cada maestra, a cada maestro, que son parte fundamental de esta gran institución; a las y los egresados que eligieron esta institución, cuando no había nada en Cancún, y aquí abrazaron sus sueños, sus anhelos, y hoy han construido hoteles, son financieros, son empresarios, tengan el oficio que tengan, forman parte de la historia de este gran instituto”, expresó Mara Lezama.

Y a quienes estudian actualmente, chavas y chavos que tienen la oportunidad de aprender en esta gran institución, las y los invitó a hacerlo con un gran equipo, en donde se van a formar no nada más para lo profesional, sino que tiene que ver mucho con lo que serán el día de mañana.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo les dijo que tienen “la oportunidad de extender sus alas, de tener a esa profesora, a ese profesor”, al tiempo de invitarlos a hacer deporte, evitar conductas autodestructivas, vivir libres de violencias y a tomar las mejores decisiones para su vida futura.

Por su parte, el secretario Mendoza Otero, con la representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, destacó que esta celebración ofrece el marco perfecto para valorar la estrecha relación entre el Instituto y la comunidad a la que sirve, con 11 licenciaturas y 3 programas de posgrado.

El director del Tecnológico de Cancún, Carlos Tiburcio Martínez Martínez, resaltó la historia del Instituto y su crecimiento hasta la actualidad, con más de 4 mil 600 alumnos, proyectos e historias de vida, familias que depositaron su confianza en la institución. “Formar seres humanos para la transformación también es contribuir a la revolución de las conciencias”, dijo al refrendar el compromiso institucional con la calidad educativa, la innovación y con la formación de nuevas generaciones.