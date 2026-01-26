Mara Lezama cierra 2025 como la gobernadora mejor evaluada de México

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Al cierre del año 2025, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se consolidó como la mandataria con mayor respaldo ciudadano en todo el país, de acuerdo con el más reciente Ranking de Gobernadores y Gobernadoras de México elaborado por la casa encuestadora MITOFSKY para el diario El Economista.

Con un índice de aprobación del 57.4%, Lezama Espinosa encabeza la lista nacional, destacando en un contexto donde el promedio de aprobación de los 32 ejecutivos estatales finalizó el año por debajo del umbral del 50%, un fenómeno que no se registraba desde hace tres años.

El análisis correspondiente al mes de diciembre revela un escenario de equilibrio de género en el “Top 10” de desempeño, el cual está integrado por cinco mujeres y cinco hombres.

En este selecto grupo, acompañan a Mara Lezama las mandatarias Tere Jiménez, Libia Denise García, Clara Brugada y Lorena Cuéllar; mientras que por la parte masculina figuran Ricardo Gallardo, Mauricio Kuri, Pablo Lemus, Manolo Jiménez y Julio Menchaca.

La posición de liderazgo de la gobernadora quintanarroense resalta ante el desgaste generalizado que muestra la medición, donde 14 mandatarios se ubican por debajo de la media nacional.

De cara al proceso electoral de 2027, el panorama que presenta el estudio es desigual para las entidades que renovarán sus gubernaturas. De los 17 estados que entrarán en contienda, solo ocho gobernadores mantienen actualmente una aprobación superior al 50%, lista que es liderada precisamente por Mara Lezama.

Este indicador sugiere una sólida percepción ciudadana sobre la gestión en Quintana Roo, en comparación con otras entidades donde la aprobación ha caído incluso por debajo del 40%.

La metodología aplicada por MITOFSKY se basa en entrevistas realizadas a ciudadanos mayores de 18 años con acceso a internet, ofreciendo una lectura comparativa mensual sobre el desempeño percibido de los ejecutivos estatales.

Estos resultados reafirman la confianza de la población en el modelo de gestión aplicado en Quintana Roo, el cual se mantiene como referente de aprobación y estabilidad política frente al resto de las entidades federativas.