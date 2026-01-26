Sheinbaum confirma acercamiento de Grupo Salinas al SAT para pagar adeudo millonario

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que representantes de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, se acercaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su disposición a pagar los 51 mil millones de pesos que adeudan al fisco federal.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que el acercamiento ocurrió el jueves pasado y que, a partir de ese momento, se abrió un periodo para definir los términos legales bajo los cuales se realizará el pago, proceso que, estimó, podría quedar definido en el transcurso de esta semana.

Sheinbaum aclaró que no se trata de una negociación política, sino de mesas técnicas para determinar el alcance de los beneficios fiscales que la ley permite cuando existe voluntad de pago.

“Plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación, sino para definir el alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, precisó.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió como improcedentes los amparos promovidos por las empresas del grupo, ratificando las sentencias de los tribunales colegiados, lo que dejó firme la obligación de cubrir los impuestos adeudados.

La presidenta detalló que, conforme a la legislación fiscal vigente, al manifestar su intención de pago, Grupo Salinas puede acceder a beneficios legales, mismos que serán definidos y, en su caso, informados por el SAT. De acuerdo con el propio organismo recaudador, los ajustes al adeudo podrían representar una reducción de hasta 39 por ciento, dependiendo de los conceptos aplicables.

Sheinbaum recordó que los adeudos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, determinados por el SAT entre 2013 y 2016 mediante resoluciones administrativas.

Posteriormente, entre 2013 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó dichas resoluciones, y entre 2024 y 2025, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación ratificaron las sentencias. Finalmente, en 2025, la SCJN confirmó de manera definitiva los fallos.

Con estas resoluciones firmes, la presidenta indicó que a partir de enero de 2026, el SAT estará en condiciones de requerir formalmente el pago de los 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.