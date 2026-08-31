Mara Lezama da inicio al ciclo escolar 2026-2027 con apoyo histórico para las y los estudiantes

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CHETUMAL.- Con la entrega de casi 213 mil mochilas y uniformes y más de 238 mil útiles escolares en simultáneo para las y los estudiantes de educación básica de los 11 municipios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició el ciclo escolar 2026-2027 en Quintana Roo, con casi 473 mil alumnas y alumnos de todos los niveles.

La ceremonia se realizó en la escuela secundaria “Adolfo López Mateos”, de esta capital, en donde la titular del Ejecutivo dio la bienvenida al estudiantado, exhortándolos a dar lo mejor de sí, que aprendan más y puedan extender sus alas.

“En un mundo convulso, en donde la inteligencia artificial viene a suplantar muchas labores del ser humano, en donde la red genera muchas cosas y en el que cada vez hay más personas, tenemos que estar bien preparados”, dijo la Gobernadora.

Este ciclo escolar en Quintana Roo inicia con más de 330 mil alumnos de educación básica, más de 79 mil de educación media superior y más de 63 mil en el nivel superior.

Asimismo, Mara Lezama arrancó la distribución de mochilas, uniformes y útiles escolares para los 11 municipios y en beneficio de más de 279 mil estudiantes, en apoyo a la economía familiar y el impulso a la permanencia en las aulas.

En el mensaje dirigido a las y los estudiantes, la gobernadora Mara Lezama les pidió aprovechar la oportunidad que les da este nuevo ciclo escolar. “Primero quiero decirles algo fundamental: somos un gobierno que no miente. Y aquí quiero dejarles una recomendación: la mentira te lleva a otra mentira. Yo les recomiendo que digan siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres”, destacó la titular del Ejecutivo.

Asimismo, les pidió tomar las mejores decisiones, pues una mala decisión lleva a un dolor profundo; pensar muy bien sus decisiones porque este gobierno humanista con corazón feminista los quiere ver felices y ser la mejor versión de sí mismos.

Por su parte, la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán, expresó que se regresa a las aulas para reencontrarnos nuevamente, aprender, convivir y continuar construyendo lo que queremos ser. “La escuela tiene precisamente ese propósito, ofrecer a cada niña, a cada niño y a cada adolescente un espacio donde pueda descubrir sus capacidades, desarrollar sus talentos y encontrar oportunidades para construir su futuro”, dijo.

En el presídium, acompañaron a la Gobernadora la pequeña Sofía Aylin y el pequeño Luis Fernando, alumna y alumno del jardín de niños Patria; Daniela Anahí e Iván Jasiel González, alumna y alumno de la primaria Patria; Grettel Joseline y Gael André Chim Cámara, de la secundaria anfitriona; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado; el diputado Saulo Aguilar, en representación de la Legislatura; magistrada Landy Blanco Lizama, en representación del Tribunal Superior de Justicia, así como líderes sindicales de las secciones magisteriales.