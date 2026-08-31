Reconoce Estefanía Mercado valor y trayectoria del Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó hoy el acto conmemorativo por el Día Nacional del Bombero, en reconocimiento a la valentía, vocación de servicio y compromiso de las mujeres y hombres que integran el Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen.

Durante la ceremonia, la edil entregó reconocimientos y estímulos económicos a elementos con 10, 15, 20 y 25 años de servicio, y anunció el inicio del proceso de retiro para quienes han cumplido con los requisitos establecidos por la ley.

“Cuando hablamos de nuestras bomberas y bomberos, estamos hablando de las heroínas y los héroes de nuestra ciudad. De mujeres y hombres que eligieron una profesión que exige valor, disciplina, preparación y, sobre todo, un enorme corazón. Ustedes son los guardianes de la vida de las y los playenses”, afirmó.

Acompañada por el director de Bomberos, Yivi Méndez; el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, y el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera, Estefanía Mercado destacó la vocación de servicio de quienes forman parte de esta institución y su permanente compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

“Cuando hay un incendio, una emergencia, un accidente o una familia que necesita ayuda, ustedes no preguntan quién es, de dónde viene o qué hora es. Simplemente van. Y hay algo que siempre me ha parecido extraordinario de ustedes: cuando todos corremos para alejarnos del peligro, ustedes corren hacia él para protegernos”, expresó.

En este marco, la presidenta municipal hizo un reconocimiento especial al director de Bomberos, Yivi Méndez, por su liderazgo, trayectoria y años de entrega al servicio de la corporación.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer a quienes han dedicado una parte significativa de su vida a esta noble labor.

“Hoy, especialmente, mi reconocimiento a quienes cumplen 10, 15, 20 y 25 años de servicio. Es fácil decir 20 o 25 años, pero detrás de cada uno hay miles de horas de guardia, cientos de emergencias, sacrificios y, seguramente, muchísimas vidas que pudieron cambiar gracias a ustedes”, señaló.

Estefanía Mercado extendió también su reconocimiento a las familias de las y los bomberos, al considerar que son parte fundamental de esta vocación de servicio.

“Ellas también forman parte de esta institución. Son quienes esperan, quienes se preocupan y quienes los abrazan cuando regresan a casa. Gracias por ser los héroes y las heroínas de nuestra ciudad. Y gracias, sobre todo, por cuidar lo más valioso que tenemos: la vida de nuestra gente”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, felicitó a las mujeres y hombres reconocidos por su trayectoria y resaltó que cada año de servicio representa experiencia, compromiso y una profunda vocación de ayudar a los demás.

“Ser bombero significa estar presente cuando una familia enfrenta una emergencia, cuando una vida está en riesgo o cuando nuestra comunidad necesita ayuda”, expresó.

El funcionario agradeció a la presidenta municipal Estefanía Mercado por el respaldo brindado al Cuerpo de Bomberos y destacó las acciones emprendidas durante la presente administración para dignificar su labor, mejorar sus condiciones de trabajo, fortalecer el equipamiento y mantener una capacitación constante.

“Durante esta administración hemos trabajado para dignificar su labor, mejorar sus condiciones, fortalecer el equipamiento y mantener una capacitación constante”, agregó.

Reconocen años de servicio

Como parte de la ceremonia, recibieron reconocimiento por 25 años de servicio los elementos Orlando Méndez López, Juan Alonso González Acosta e Ignacio González Córdova.

Por 20 años de servicio fueron reconocidos Juan José de la Cruz Montejo Jiménez, Néstor Guadalupe Méndez Hernández y Gregoria Gil de los Santos.

Por 15 años, Carlos Alberto Méndez Jiménez; y por 10 años de servicio, José Luis Domínguez Gil y Julio Enrique Cocom Gómez.

Con este acto, el Ayuntamiento de Playa del Carmen refrendó su reconocimiento a quienes, con disciplina, preparación y valentía, hacen de la protección de la vida y el patrimonio de las familias una vocación de servicio permanente.