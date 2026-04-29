Playa del Carmen y Huamantla sellan alianza turística y cultural

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ACAPULCO.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, firmó un convenio de colaboración turística y cultural con su homólogo de Huamantla, Salvador Santos, con el objetivo de impulsar el intercambio de promoción, tradiciones y experiencias entre ambos municipios.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que este acuerdo permitirá fortalecer la proyección turística de ambas localidades, al abrir nuevas vías de difusión para sus principales atractivos. En ese sentido, subrayó que celebraciones como la Feria de la Virgen del Carmen podrán posicionarse en nuevos mercados, ampliando su alcance y visibilidad.

El convenio contempla la promoción recíproca de eventos, productos culturales y artesanales, así como la implementación de estrategias conjuntas para incentivar el flujo de visitantes entre ambos destinos. La intención, coincidieron ambas autoridades, es generar beneficios económicos y consolidar la identidad cultural de cada municipio.

Por su parte, Salvador Santos resaltó que esta alianza abre oportunidades para posicionar a Huamantla como un destino turístico atractivo, al tiempo que permite difundir sus tradiciones más representativas, como los tapetes de aserrín, su gastronomía y sus festividades.

Ambos gobiernos coincidieron en que este tipo de acuerdos fortalecen la cooperación entre destinos y contribuyen a diversificar la oferta turística, en un contexto donde la promoción conjunta cobra cada vez mayor relevancia.