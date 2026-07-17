Mara Lezama destaca avances de Q. Roo durante conferencia de la presidenta en Tulum

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TULUM.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina realizada en Tulum, donde destacó los principales avances alcanzados en Quintana Roo en materia de combate a la pobreza, seguridad, infraestructura, movilidad, vivienda y desarrollo económico.

Durante su participación, la mandataria estatal informó que 177 mil quintanarroenses salieron de la pobreza en los últimos dos años, resultado que atribuyó a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar programas sociales y obras de infraestructura.

En materia de seguridad, resaltó que Quintana Roo registra una reducción del 85 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, cifra que, dijo, refleja la estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la construcción de la paz.

Mara Lezama también señaló que el estado vive la mayor expansión de infraestructura social de su historia, con la construcción de nuevos hospitales en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cancún, además de obras estratégicas como el Puente Nichupté y la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio.

En el rubro de vivienda, informó que actualmente se desarrollan más de 53 mil viviendas, con el propósito de ampliar el acceso de las familias a un patrimonio digno.

Asimismo, destacó los avances del sistema de transporte público MOBI, que contempla la incorporación de autobuses eléctricos fabricados en México para Cancún y Chetumal, así como la construcción de más de 300 domos escolares, con el compromiso de concluir los pendientes antes de finalizar la actual administración.

En el ámbito económico, la gobernadora afirmó que Quintana Roo mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del país, con 2.6 por ciento, además de registrar más de 527 mil empleos formales y una inversión extranjera superior a mil 100 millones de dólares.

También subrayó que el estado mantiene finanzas sanas, al asegurar que durante la actual administración no se ha contratado nueva deuda pública y que la entidad mejoró su calificación crediticia hasta AA, lo que, afirmó, permite destinar mayores recursos a obras y programas sociales.

Finalmente, destacó que las mujeres ocupan un lugar prioritario en las políticas públicas del Gobierno del Estado, con 50 mil beneficiarias de programas de apoyo económico, capacitación, formación para el empleo y emprendimiento, mediante una inversión superior a 545 millones de pesos.

La gobernadora indicó que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo tiene como objetivos impulsar el desarrollo turístico de Tulum, fortalecer las acciones para la atención del sargazo y dar seguimiento a los avances en materia de seguridad en la entidad.