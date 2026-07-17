Sheinbaum anuncia acceso gratuito al Parque del Jaguar y reducción de tarifas en Tulum

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TULUM.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paquete de medidas para facilitar el acceso al Parque del Jaguar, la Zona Arqueológica y las playas de Tulum, entre las que destacan la entrada gratuita al parque, la reducción en las tarifas de ingreso al sitio arqueológico, transporte más económico, nueva infraestructura y una estrategia integral para fortalecer la actividad turística.

Durante la conferencia matutina realizada en Tulum, la mandataria informó que el acceso al Parque del Jaguar será gratuito, mientras que el transporte eléctrico operado por Grupo Mundo Maya reducirá su tarifa a 20 pesos, equivalente al costo que anteriormente tenía el tradicional trenecito.

Precisó que quienes únicamente deseen visitar el parque o las playas podrán ingresar sin costo, pagando únicamente el transporte si deciden utilizarlo o accediendo a pie por la entrada tradicional.

Asimismo, anunció una reducción en las tarifas para ingresar a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida. Los visitantes nacionales pagarán 80 pesos, monto similar al vigente en 2018 y 2019, mientras que la tarifa para turistas extranjeros será de 265 pesos.

Como parte de las mejoras, informó que la entrada tradicional será remodelada mediante la sustitución del muro existente por un arco que permita recuperar la conexión visual y peatonal hacia la zona arqueológica y las playas. La obra estará a cargo de ingenieros militares.

También se construirá un estacionamiento ecológico en el acceso sur, desde donde los visitantes podrán continuar su recorrido a pie o mediante el transporte eléctrico.

Presentan el Plan Tulum Renace

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el Plan Tulum Renace, integrado por diez acciones para fortalecer el destino.

Entre las medidas destacan el acceso gratuito al Parque del Jaguar, la reducción de tarifas para ingresar a la Zona Arqueológica, un sistema de movilidad eléctrica dentro del parque, un modelo de atención al turista en coordinación con la Guardia Nacional, programas de capacitación para prestadores de servicios, la construcción del estacionamiento en el acceso sur, mejoras en los servicios públicos del municipio, un nuevo sistema de transporte urbano, campañas de promoción turística y estrategias para incrementar la conectividad aérea entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro de la ciudad.