Mara Lezama entrega 126 títulos de propiedad a familias cancunenses

CANCÚN.- En un acto de estricta justicia social, para un avance significativo en la consolidación del patrimonio de las familias quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 126 títulos de propiedad a habitantes del municipio de Benito Juárez, beneficiando directamente a 197 personas que durante años esperaron certeza jurídica sobre sus terrenos.

“Hoy nos convoca un motivo que toca lo más profundo del corazón: la entrega de 126 títulos de propiedad a familias quintanarroenses, documentos que no son sólo papeles, son historias, son certezas, son sueños que se consolidan, son la materialización de un derecho, que durante años les fue negado por los gobiernos neoliberales del pasado, pero que hoy, bajo esta visión humanista y con un gobierno cercano al pueblo, se convierte por fin en una realidad” explicó la Gobernadora.

Asimismo, explicó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción y atiende rezagos, como la entrega de estos títulos de propiedad que pudieron hacer los gobiernos anteriores pero que nunca lo hicieron porque no les importaban los pobres. Hoy este gobierno de la Cuarta Transformación decidió entregarlos directa y personalmente, agregó Mara Lezama.

El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Cancún, donde la Gobernadora, acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, autoridades estatales y municipales, reafirmó el compromiso de su administración para garantizar el derecho a un patrimonio seguro, una vida más estable y un desarrollo urbano ordenado para todas y todos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), José Alberto Alonso Ovando, destacó que esta entrega refleja la visión humanista del gobierno estatal, ya que contar con un título de propiedad permite a las familias acceder a créditos, invertir en sus viviendas y vivir con la tranquilidad de que su patrimonio está protegido legalmente.

Entre las historias más significativas se encuentran la de Guadalupe Caporal Gapi, quien esperó 34 años para obtener su documento, así como la de José Onésimo González, quien gestionó este trámite durante 27 años. Casos como estos ejemplifican el profundo impacto social que genera brindar certeza jurídica a quienes más lo necesitan.

Como parte de su compromiso con la justicia social, el Gobierno del Estado subsidió los costos administrativos equivalentes a 7 mil 354 pesos por lote, lo que representa una inversión estatal de 926 mil 604 pesos destinada a apoyar a las familias y eliminar barreras económicas que históricamente impedían la regularización de su patrimonio.

En lo que va de la presente administración, se han entregado 1 mil 725 títulos de propiedad en Benito Juárez y un total de 2 mil 534 en todo Quintana Roo, beneficiando a 10 mil 136 personas en la entidad.

La entrega de títulos de propiedad no solo aporta seguridad jurídica, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión, acceso a programas de vivienda, créditos y mejoras en las condiciones de vida.

Beneficiarios compartieron sus historias, las dificultades que pasaron para tener su propiedad y ahora la certeza jurídica.

Ana Paty Peralta de la Peña, presidenta municipal, expresó su satisfacción y su compromiso de seguir trabajando coordinadamente con la gobernadora Mara Lezama, para el bienestar y crecimiento de las familias de Benito Juárez.

También estuvo presente la directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Mariann González Pliego Castillo.