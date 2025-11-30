Playa del Carmen, primer municipio del país donde la presidenta Claudia Sheinbaum entrega viviendas del bienestar

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Playa del Carmen hizo historia este sábado al convertirse en el primer municipio de México donde la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó personalmente viviendas del nuevo Programa Nacional de Vivienda del Infonavit.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y con la anfitrionía de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, la mandataria federal encabezó la entrega de 225 viviendas en el fraccionamiento El Edén, de un total de 992 que conforman la primera etapa.

En entrevista con los medios de comunicación, Estefanía Mercado destacó que este día marca “un antes y un después para las familias playenses”, pues es en Playa del Carmen donde inicia el cumplimiento de una de las primeras promesas del nuevo Gobierno de México en materia de vivienda.

“Hoy Playa del Carmen hace historia. Somos el primer municipio del país donde la Presidenta entrega viviendas de manera directa, cumpliendo un compromiso de campaña y abriendo una nueva etapa de justicia social para nuestra gente”, expresó.

Asimismo, subrayó que este logro fue posible gracias a la coordinación entre la federación, el estado y el municipio y explicó que uno de los acuerdos fundamentales con Infonavit fue que el Ayuntamiento exentara los trámites municipales relacionados con la autorización del proyecto, lo que redujo costos y aceleró su ejecución, posicionando a Playa del Carmen como punta de lanza del nuevo programa federal de vivienda.

Informó que el municipio gestiona con Infonavit y desarrolladoras certificadas la construcción de hasta 6 mil viviendas adicionales, en respuesta a la alta demanda y al crecimiento acelerado de Playa del Carmen, uno de los municipios de mayor expansión en Latinoamérica.

Estefanía Mercado recordó que la reciente creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de Playa del Carmen permitirá avanzar en la entrega de títulos de propiedad y ofrecer certeza jurídica a miles de familias.

La Alcaldesa enfatizó que estos esfuerzos priorizan a mujeres, personas con menos recursos y grupos vulnerables, bajo el principio de poner primero a quienes más lo necesitan.

En este sentido, añadió que continúan las mesas de diálogo con el ejido y con el Gobierno del Estado para asegurar reservas territoriales que garanticen un crecimiento ordenado en los próximos años.

“Hoy demostramos que cuando los tres órdenes de gobierno trabajan con voluntad, se alcanzan conquistas históricas. Entregamos 225 viviendas, pero vamos por miles más. Playa del Carmen está listo para seguir creciendo con orden, justicia social y oportunidades para nuestra gente”, concluyó.

Claudia Sheinbaum entrega llaves de viviendas en El Edén

Durante el evento de entrega, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de construir un millón 200 mil viviendas durante el sexenio, dirigidas principalmente a familias de menores ingresos y bajo el principio de “primero los pobres”.

Destacó que el nuevo modelo del Infonavit elimina los créditos impagables del pasado y adelantó que 5 millones de familias serán beneficiadas con reestructuraciones y esquemas más justos, junto con apoyos equivalentes en el Fovissste.

Asimismo, subrayó que los programas sociales —como la pensión para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad y las Becas Benito Juárez— ya son derechos constitucionales.

Además, informó que el programa Salud Casa por Casa, que incluye visitas médicas periódicas y Farmacias del Bienestar, garantizará el abasto gratuito de medicamentos.

La mandataria anunció también la ampliación de preparatorias, universidades y políticas de bienestar dirigidas a mujeres de 60 a 64 años, reiterando que su gobierno mantiene como eje la honestidad, la eliminación de la corrupción y la cercanía con el pueblo.