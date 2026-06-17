Mara Lezama impulsa centro para transformar el sargazo en actividad productiva

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PUERTO MORELOS.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que continúan los trabajos técnicos y jurídicos para concretar la construcción del Centro Integral de Sargazo en Puerto Morelos, proyecto con el que se busca aprovechar la macroalga como materia prima para actividades productivas y reducir su impacto ambiental en las costas del Caribe Mexicano.

Durante una audiencia pública realizada en ese municipio, la mandataria señaló que autoridades estatales, federales y municipales avanzan en la evaluación de los terrenos donde podría desarrollarse la infraestructura destinada al procesamiento del sargazo.

Explicó que el objetivo es impulsar un modelo basado en la economía circular, mediante el aprovechamiento industrial de la macroalga para la elaboración de productos con valor agregado.

Entre los usos contemplados se encuentran la fabricación de materiales sustentables para la industria de la construcción y la producción de biofertilizantes destinados al sector agrícola.

“Queremos que el sargazo se convierta en un activo y no en un pasivo”, expresó la gobernadora.

Lezama indicó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), el Ayuntamiento de Puerto Morelos y diversas dependencias federales.

Asimismo, destacó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), institución que mantiene las labores de contención y recolección de sargazo en altamar mediante barreras y embarcaciones especializadas.

En otro tema, la gobernadora informó que durante el segundo semestre del año se prevé la consolidación de diversos proyectos en materia de salud pública, entre ellos la puesta en operación del nuevo Hospital General de Chetumal.

También mencionó los avances en la construcción del Hospital General del ISSSTE, el desarrollo del Hospital de Geriatría en Cancún y el inicio de la Torre de Especialidades de Tercer Nivel, destinada a la atención de padecimientos de alta complejidad.

Respecto a movilidad, adelantó que el Gobierno del Estado acelerará la implementación del sistema de transporte Quintana Roo, cuya primera etapa estará enfocada en los municipios de la zona norte antes de extenderse al resto de la entidad.

Detalló que el proyecto contempla la incorporación de unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado, acceso a internet, sistemas de accesibilidad universal y cámaras de videovigilancia conectadas al C5.

Finalmente, aseguró que los proyectos de infraestructura impulsados en los once municipios son resultado de una estrategia de disciplina financiera que ha permitido atraer inversiones y avanzar en la reducción de la deuda pública estatal.