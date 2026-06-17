Trump afirma que Sheinbaum está “asustada” por el poder de los cárteles

Comparte esta Noticia

FRANCIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los cárteles del narcotráfico mantienen una fuerte influencia en México y aseguró que el gobierno mexicano enfrenta dificultades para combatir a estos grupos criminales.

Durante su participación en la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia, el mandatario estadounidense se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una “muy buena mujer”, aunque sostuvo que se encuentra bajo presión frente al desafío que representa la delincuencia organizada.

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”, declaró.

Trump reiteró que una de las prioridades de su administración será reforzar las acciones contra el tráfico de drogas que ingresa a territorio estadounidense desde la frontera sur.

Según el mandatario, Washington ha logrado avances importantes en el combate al narcotráfico y ahora buscará fortalecer las estrategias de vigilancia y contención en rutas terrestres.

Asimismo, aseguró que el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos ha disminuido significativamente y destacó la reciente firma de acuerdos orientados a incrementar la coordinación bilateral contra el tráfico de drogas.

El presidente estadounidense también describió diversos métodos que, según dijo, utilizan las organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas durante su traslado, incluyendo compartimentos en vehículos y otras estructuras diseñadas para evadir los controles de seguridad.

Las declaraciones fueron realizadas durante el mensaje de clausura de la cumbre del G7, en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por mantener la cooperación en temas de seguridad, migración y combate al crimen organizado.