Mara Lezama impulsa plataforma digital “Hecho en Quintana Roo” para fortalecer a las y los artesanos

CHETUMAL.- Para fortalecer la identidad de Quintana Roo mediante las artesanías, así como la economía familiar de las y los artesanos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, anunció el lanzamiento de la plataforma digital “Hecho en Quintana Roo” para que los productos elaborados por manos quintanarroenses llegan a más lugares y sean reconocidos como patrimonio vivo del estado.

“Porque en Quintana Roo creemos en el poder de lo hecho con amor, con identidad y con propósito. Cuando una artesana o un artesano crece, también crece su familia, su comunidad y por supuesto, nuestro estado”, enfatizó Mara Lezama.

La titular del Ejecutivo estatal explicó que, en esta primera etapa, 84 artesanas y artesanos serán seleccionados para recibir capacitación, promoción en medios oficiales y una tableta que facilitará su incorporación al mundo digital mediante la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).

“Porque en esta nueva forma de gobernar no queremos que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. En este gobierno humanista con corazón feminista ponemos en el centro de las decisiones a la gente para que la prosperidad sea compartida”, recalcó.

Mara Lezama hizo el llamado a las y los artesanos a inscribirse mediante la página oficial sede.qroo.gob.mx/artesanías donde tienen que llenar su solicitud y adjuntar la documentación que se solicita.

“De esto se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, como lo hicimos con los bordados Mayas que son Patrimonio Cultural Intangible del estado, para que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo” señaló.

Recalcó que también pueden entregar sus papeles en la Dirección de Fomento Artesanal en Chetumal o en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) en Cancún; así como enviar su documentación al correo electrónico d.artesanias.sede@gmail.com. Y el cierre de la convocatoria es hasta el 20 de octubre de este año a las 17:00 horas.

Mara Lezama finalmente dijo: “Sigamos construyendo juntas y juntos un Quintana Roo más justo, más digno y más conectados con el mundo. Porque lo hecho en Quintana Roo está muy bien hecho. Sigamos trabajando unidas y unidos para transformar”.